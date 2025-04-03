《「我是有錢人」迷思764》買賣ETF，到底要看淨值？還是看市價？

台股漲幅超越美股、日股

去（2024）年，台股繳出了非常亮麗的成績單，根據彭博（Bloomberg）統計，台灣股市2024年的含息漲幅高達32.6%，超越S&P500、日經225等許多主要股市。但是，相對於台股的漲幅，市值型台股ETF—0050的含息報酬率，更有高達50.2%的好成績，讓投資人重視到市值型投資的爆發力。

國內投信業者所發行的各檔ETF中，0050及006208兩檔，都是追蹤臺灣50指數，並以「貼近標的指數的報酬率」，與「追求追蹤誤差極小化」為目標。

且正由於如此優於台股表現的漲幅，贏過了一大票國內投資人之前瘋狂搶買的高股息ETF（包括0056、00713、00878或是00919、00929在2024年的含息報酬率，僅介於17.7%至3.5%之間），也讓國內兩檔市值型ETF—0050及006208，再度成為股民高度關注及搶買的標的。

0050調降內扣費及保管費

特別是自0050在農曆年前，元大投信突然宣佈，調降0050的內扣管理及保管等費用。費用率調整之後，0050的經理費降至約0.11%，保管費降至0.03%，並自隔天（1月24日）起就生效。而調降後的費用率，更比另一檔市值型ETF—006208的經理費（0.15%）更加便宜。

因此，就引發了市場熱烈討論，是否要轉換標的？例如有理財達人，在投信投顧公會剛出爐的2月績效評比中發現，與0050追蹤同一指數的006208，在績效上還是勝過0050。1月0050還沒調降費用率時，006208約贏1bps（0.01%），在降費率滿一個月後，006208年初至今卻仍然贏了3bps（0.03%），顯見單純降費用，0050可能還不足以勝過006208。

但也有另一位理財達人持不同意見，認為市價才是投資人需要參考的依據，其原因來自於淨值交易ETF需要以500張為基準，如果以006208今日股價換算，需要超過5,000萬才能在初級市場申贖，用市價計算更直覺。

買ETF 須注意折、溢價是否過大

為此，筆者特別請教了教授財務管理的老師，而他的回答則是「都對」。因為一般投資人只能透過證券交易所，進行ETF的交易（買賣），所以只能以市價成交。當然，假設投資人想與ETF發行商（Sponsors），直接以ETF「實物交換機制（creation/redemption）」的方式，以淨值（NAV）進行交易，則必須要超過一定的金額或數量（例如5000萬台幣，或500單位）以上才行。

他進一步解釋，由於ETF是「被動地」追蹤指數構建投資組合，單純使用市價來衡量ETF績效並不恰當。可以這麼說，由於ETF的市價，是由投資人決定的。所以，投資人的績效可以市價評估，但ETF本身的績效就不行。

以上簡單來說就是，ETF的淨值，是由成分股的漲跌來決定，其呈現的是「績效」成果。但是，投資人所交易的是「市價」，而「市價」與「淨值」之間的差異，就是所謂的「折、溢價」。而為了讓折、溢價，能控制在合理範圍內，每一檔ETF都設有獨特的「流動量提供者」制度。

然而，ETF仍有可能因為暫停申購等因素，造成折、溢價情況難以收斂。所以，建議投資人在買賣ETF時，要特別注意是否有「折、溢價過大」的情形，並在審慎評估價格的合理性後，再進行交易。

那麼，投資人到底該參考依「市價」，還是依「淨值」做的績效比較呢？對此，這位老師的建議是：投資人本身的績效（賺賠），就應該以市價的價差評估，這是因為每位投資人的投資成本不一。因著老師的這個說法，投資人交易的報酬率因進場時間不同而有差異，但如果買在溢價狀況，或是賣在折價，將對投資成果是負面影響，筆者特別統計出0050及006208自006208掛牌以來，不同的折、溢價幅度次數。

ETF正常折、溢價約在1%以內

對於投資人來說，買在「ETF溢價」就代表著「買貴了（投資成本變高）」，也等於是「壓縮了未來賺錢的幅度（少賺了）」。且值得注意的是：這兩檔台股市值型ETF的折、溢價次數並不相同。統計自006208掛牌日（2012年7月17日）以來，折、溢價幅度超過1%的天數有489次，而0050只有4次；006208最大曾經單日收盤溢價8.9%、折價3.4%，而0050只有1.2%、2.1%。

根據業者的說法，ETF正常的折、溢價一般大約在1%以內，甚至台股市值型ETF在大多數時間內，折、溢價更小於0.5%。其主要原因就在於：ETF申購與贖回的成本，一般約介於0.1%~0.3%。而當折、溢價大於這個區間時，就會吸引很多ETF造市者進場，讓市場價格貼近淨值表現。所以，折、溢價可以說是一檔ETF，「報價好壞與否」的直觀指標。

一般來說，規模愈大、受益人數愈多、造市愈積極的ETF，發生折溢價過大的可能性也就愈小，值得想要「壓低投入成本」的投資人參考。投資人如果想要查詢ETF折溢價，可以有兩個主要方式，以0050、006208為例，可分別在元大投信網站、富邦投信網站，或是證交所基本市況報導網站上，查詢到相關資訊。

筆者在實際採訪業者後，也想同時提醒所有，不論是定期定額，或是波段操作（買低賣高）這兩檔台股市值型ETF的投資人：既然「市價」，是決定投資人賺賠的重要關鍵，那麼，「ETF的報價品質」，也就是「折、溢價影響」，更值得深入了解及關心，而不只是單看管理費用的高低。特別是一天買貴1%，或是賣便宜1%，就是好幾年的管理費用了。

根據筆者老師的預測，如果管理費高低，是影響0050淨值表現的原因之一，那麼，在0050調降費用之後，是否其淨值與市價，都會與006208拉近。所以他認為，也許在所有外在可能影響因子去除之後，0050與006208的淨值與市價表現，會重新回到一個新的基礎上，展開另一波的績效表現高下。

但是，由於美國新任總統—川普上任之後，推出一連串，包括提高關稅在內的新政策，攪得全球金融市場「七上八下」的。甚至，更有不少分析師，開始提醒包括台股在內的全球股市，將迎來一個大空頭時代。很多投資人，或許也開始擔心：繼續投資台股，會不會「買到高點的風險太大」？

對此，筆者還是想引用前幾天，股神巴菲特在面對經濟衰退威脅之際，所提出的5項，協助投資人在不確定環境中，保護資產的因應措施，供讀者們參考。

在文章中，除了「慎選投資標的」與「保持資金靈活性」兩大重點外，最重要的還是在於「持續且長期的投資」。巴菲特所持有的最大理由是：相比股市上漲的時間，經濟衰退或特殊原因所造成的股市下跌較短，例如1930年代的大蕭條、1970和1980年代初期的經濟衰退和通膨飆升、2007年至2009年的經濟大衰退，以及本世紀初的新冠疫情爆發…

筆者也認為，只要台灣經濟不垮，整體台股表現，就沒有長期悲觀的理由。特別是對於想要長期累積財富，以完成人生各項理財目標的大眾來說，就算是在股市高檔時，開始定期定額扣款，長期投資下來的平均成本，也會因此而壓低，並能創造出一定的獲利（有關這部分的實證數字，筆者將會另文解說）。

只是筆者想再次提醒投資人，由於ETF的「折/溢價」，會影響到投入成本變高，以及賣出價格壓低。所以，特別是想要在股市大跌之際，以更低成本買進的投資人，首先，也許可以多考慮一下「ETF的報價品質」。其次，在「逢低承接」之際，最好能做好資金的控管，以免在未如預期的谷底來臨之前，投資人手中已經沒有「子彈（資金）」了！