Open AI創辦人私生活充滿矛盾 他是素食主義者卻在自己農場裡養許多牛

毫無疑問，奧特曼也是複雜又矛盾的個體。我能隱約感覺到，奧特曼如今政客式微笑的背後，隱藏著一個複雜的靈魂。

比如，他常常表現出安靜、害羞的一面，在另一些場合又顯得野心勃勃；他以真誠謙虛的面貌示人，但又經常出現言行不一的情況；甚至他的私人生活也充滿矛盾：他是素食主義者，卻在自己的農場裡養了許多牛。

本文出自《奧特曼傳》 曾在OpenAI董事會與奧特曼共事過的同事評價說：「他似乎總是在與自己爭論，就像一場辯論中的正、反方。」

但正如《大亨小傳》（The Great Gatsby）中那句名言：「一個人能同時保有全然相反的兩種觀念，還能正常行事，是第一流智慧的標誌。」

2023年底，奧特曼被《時代》雜誌評選為「年度執行長」，在《時代》雜誌的採訪中，一位與奧特曼相識多年的匿名人士對他的評價，似乎很恰當的解釋他那矛盾的性格：「在很多方面，山姆是個真正友善的人；他不是邪惡的天才。如果他是一個可怕的人，講述這個故事會更容易。」

這位匿名人士接著說：「他關心使命，關心其他人，關心人似。但是，如果你觀察他的行為，你可以清楚看到一個明顯的模式，他總是以極端的方式追求權力。」

奧特曼的導師、忘年交，Y Combinator的創辦人保羅．葛拉漢也說：「有些人賺到足夠的錢之後就停下來，但山姆似乎對錢的興趣不是特別大。另一種可能是，他去做OpenAI或許是因為更喜歡權力。」

馬斯克也看到這一點，作為多年的搭檔和曾經的朋友，他說：「我對山姆有著複雜的感情。」

他引用《魔戒》（The Lord of the Rings）中的「權力之戒」做一個意味深長的比喻：「權力之戒可以腐蝕人心，而他現在擁有這枚戒指。」

（本文出自《奧特曼傳：OpenAI執行長開啟生成式AI變革時代》作者：周恒星)