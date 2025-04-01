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眾量級Andy的套房要出租了！地段條件屋況曝光…網熱議租金行情

聯合新聞網／ 綜合報導
Andy。聯合報系資料照／記者季相儒攝影
Andy。聯合報系資料照／記者季相儒攝影

YouTuber「眾量級CROWD」成員Andy與前女友家寧及其一家人爆發糾紛，近日他宣布將搬離居住近十年的月租6000元小套房，而該房間也在Andy搬走之後在租屋網站平台上架曝光

該物件位於新北市新莊區幸福路64巷，是Andy創業拍片的「起家厝」，他曾在以前影片中提及佛心房東在過去十年皆未調漲過租金，看得出房東對他的關照。

不過此物件目前月租金已從6000元調整成8000元，由房東委託房仲上架出租。據租屋平台上資料顯示，Andy這間套房位於一棟6樓公寓中的5樓，無電梯，要爬樓梯，房間面積約6.32坪，押金二個月。

此外，該套房電費採一度5.5元，不用繳管理費、垃圾費，也沒有垃圾代收，禁菸、禁養貓狗等寵物，鄰近捷運環狀線幸福站、中華路商圈，生活機能相當方便，最短租期一年，可隨時遷入。

該物件一釋出馬上在Threads上引發討論，「Andy家耶，該衝一波嗎？想住」、「會有25%嗎？」、「原來我之前跟他是鄰居」、「漲價很合理呀，10年了耶，而且家具都留著」、「想賺大錢就入住，但感情不一定順利」、「風水師點評過的房間」。

不過也有網友指出「那個陽台我不行」、「但Andy說會有油煙味&老鼠，真的還會有人想租嗎？」、「那冷氣太舊了，真的不ok」、「5樓爬樓梯？好辛苦」。

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