雙薪3口之家月花11萬！「兩大開銷魔王」害夫妻慘淪月光族

隨著近年來台灣房價高漲、物價通膨高居不下，即便月領高薪者也大嘆生活吃不消。一名人夫分享一家三口的月開銷，女兒讀私立雙語學校，他月薪6萬，老婆月薪5萬3，家裡每月房租9100、車貸13500、汽車保險分期一個月1500、水電兩個月大概1600。

該名人夫於mobile01指出，每個月他跟老婆會再一人各存4000給女兒升小班的註冊費，老婆會負責女兒跟她個人的保險費用。他不會管老婆買什麼東西，老婆的信用卡費也是她自己繳，他只知每個月老婆都會幫女兒買一堆衣服和髮飾之類的。

他表示，家裡吃的方面是大部分外食，偶爾才會煮個1、2次，外食費用的部分幾乎是他負責，這陣子和老婆都養成了記帳的習慣。他算一算，家裡開銷竟然每個月都11、12萬上下，令他不禁疑問這樣算正常嗎？

該名人夫還補充他們住在台中，不曉得跟居住地區是否有關係，因為一直覺得生活花費應該可以再省一點，但好像不管再怎麼節省還是無法將月花費降低於10萬以下。

文章一出，不少人紛紛揪出「兩大開銷魔王」，車子及外食費用，想存錢就從這兩個方向開始省。網友建議，「第一步先把車賣掉，少了車子不必要的開支會少很多」、「負資產投入比例偏高，車貸+保險就15000，而且車子還有稅沒算，燃料+牌照稅平均一個月大概也要2000吧，這樣就快要占總支出20%了」、「很多家庭沒車也是一樣過日子」，然而也有人認為「台中沒有車不太可能，如果住在比較偏的地方更不可能」。

還有人認為，「可以從吃的部分下去省，我相信你外食的費用一定很高，建議星期一到五早晚自己煮，六日三餐再外食，說真的自己煮，整體來說，拉長時間看，真的比你外食便宜不少」、「外食很貴，如果加上外送費就更貴了」、「自己煮，養成帶便當習慣」。

另也有人直言原po夫妻看來都成了月光族，並勸原po「建議你跟你老婆要好好理財，規畫一下了，開誠布公這樣才能找出問題」、「我覺得只有小孩的費用不太正常」、「娛樂費跟不必要的都不要買」。