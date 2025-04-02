Open AI公司爆發「政變」！ChatGPT之父攜他王者歸來 鬥爭內幕曝光

在矽谷，上一次這樣暴露在光天化日下的權力鬥爭，還要追溯到1985年的蘋果和2012年的Twitter。

當我帶著一絲沮喪，打算啟程回國時，奧特曼突然帶著他最忠實的夥伴格雷格．布羅克曼（Greg Brockman）王者歸來。如此戲劇性的回歸，讓媒體和大眾為之瘋狂。

本文出自《奧特曼傳》 11月21日，週二晚上10：01，OpenAI在X上發布一條公告：「我們已經達成初步協議，山姆．奧特曼將回歸OpenAI擔任執行長。」於是，陰謀論甚囂塵上。

整個董事會裡，只剩下伊爾亞．蘇茨克維（Ilya Sutskever）一個內部董事。

明眼人都知道，最有可能是他主導這次「政變」。

那麼，到底是為什麼呢？雖然後來所有的證據都指向這是一場權力鬥爭，但馬斯克卻說：「蘇茨克維有良好的道德準則，而且不追求權力。」

隨著調查愈來愈深入，愈來愈多事實揭露開來。

奧特曼被趕下台並不是一次獨立事件，或者單純的權力鬥爭，更有可能是一次與科技發展路線有關的鬥爭，這是過去10年間矽谷人私底下的爭論，卻從未公之於眾。

如果我們要弄清楚其中的來龍去脈，就要追溯到10年前。

這其實是富裕的科技樂觀主義者、狂熱的悲觀主義者和市值近千億美元的科技巨頭之間意識型態鬥爭的影響。

（本文出自《奧特曼傳：OpenAI執行長開啟生成式AI變革時代》作者：周恒星)