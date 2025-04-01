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赤裸裸在公眾面前上演權力鬥爭 矽谷最知名新創公司執行長被趕下台

聯合新聞網／ 天下文化出版
示意圖／ingimage
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在我十幾年的財經記者生涯裡，坐在我面前志得意滿的採訪對象被董事會開除、甚至鋃鐺入獄的，並不少見。

但作為矽谷最知名的新創公司執行長，以如此公開和不體面的方式被趕下台，實屬罕見。

本文出自《奧特曼傳》
本文出自《奧特曼傳》
許多人發訊息問我發生什麼事，但我一無所知。我彷彿置身於風暴中心而無所適從，因為記者更多時候是在風暴過後尋找殘存的線索。

我嘗試發訊息給奧特曼，想要進一步採訪他，但沒有得到回應。後來我才知道，那天他的iPhone被蜂擁而入的訊息擠爆，直接當機。

很快，整個矽谷、乃至整個科技產業都知道這個消息。媒體也熱切關注，記者們不相信矽谷最熱門的公司會赤裸裸在公眾面前上演權力鬥爭。

其實，如果仔細看那份公告，裡面幾乎什麼也沒說。

董事會公告中，「奧特曼與董事會的溝通並不總是那麼坦誠」到底是什麼意思？公告中甚至沒有感謝奧特曼的付出，連做做樣子的話都沒有。這一切太不可思議。

這是一次成功的奇襲，卻是一次很不體面的行動。這份公告把OpenAI內部的矛盾公之於眾。多年來，矽谷的權力鬥爭都是密室裡的遊戲，外人很難一窺究竟。

最終呈現在人們眼前的，往往是戰爭結束後已經清理完畢的戰場。勝利者要故作矜持，失敗者往往會體面的退出，比如要陪伴家人或身體抱恙。

其中的真相往往需要勤奮的記者拚命挖掘，或者等到當事人幾十年後撰寫的回憶錄才能得知。

（本文出自《奧特曼傳：OpenAI執行長開啟生成式AI變革時代》作者：周恒星)

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