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記者抵OpenAI總部採訪 幾小時後…奧特曼被董事會解雇

聯合新聞網／ 天下文化出版
OpenAI執行長奧特曼。(路透)
OpenAI執行長奧特曼。(路透)

2023年11月14日週二的舊金山，為了迎接在這裡舉行的APEC會議，這座曾經街上遍地垃圾和流浪漢帳篷的城市突然乾淨許多。

在舊金山的市中心主幹道，人行道重新鋪上柏油，雕塑被刷上新油漆，街道兩旁新增裝飾壁畫。

本文出自《奧特曼傳》
本文出自《奧特曼傳》
《紐約時報》調侃，舊金山的空氣中瀰漫著一種「青少年趕在父母回家前瘋狂清理派對現場的氣氛」。

在舊金山的教會區，這個著名的嬉皮聚集地，坐落著一座灰色不起眼的建築。從建築外表看不見任何標識。路過的行人肯定不會想到，這座建築物裡正發生一場科技革命。

這裡就是OpenAI總部的所在地，我要在這裡專訪奧特曼。在採訪的前一天晚上，我按要求在線上填寫保密協議，並上傳自己的頭像。

採訪那天，我準時抵達這座建築物的入口，在入口旁邊灰色牆壁上找到一個按鈕。按下按鈕接通櫃檯的電話，確認接待人的姓名之後，一扇黑色的鐵門打開。

稍等片刻，奧特曼抱著一台銀色的蘋果筆記型電腦出現在我面前，簡短寒暄後，他用門禁卡熟練的刷開櫃檯旁邊一間小會議室的門。

那天的採訪進行得很順利，奧特曼顯得神色輕鬆，還不時開著玩笑。當我提到幾天後是ChatGPT發布一週年的日子時，他還感謝我提醒他，並對身邊的同事說，到時候要慶祝一下。

採訪結束後，我把自己關在離OpenAI辦公室不到1小時車程的一家Airbnb民宿裡寫稿。

稿子終於在北京時間週五早上發表，但僅僅幾個小時後，我就在手機上看到一條讓我震驚的新聞：奧特曼被董事會解雇。

（本文出自《奧特曼傳：OpenAI執行長開啟生成式AI變革時代》作者：周恒星)

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