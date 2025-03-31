OpenAI執行長自比「原子彈之父」奧本海默 游走各國政府之間急籲1事

一個月後，我帶領一群中國創業家拜訪Y Combinator總部，奧特曼很熱情的與中國創業家們打招呼，氣氛和諧融洽。

在那次拜訪之後，我和奧特曼就建立聯繫。他身上有一種獨特的氣質，真誠中帶著謙遜。在浮躁的矽谷中，幾乎算是一種美德。

2017年，我從矽谷回中國創立一個瞄準海外讀者的英文媒體Pandaily 。2022年，ChatGPT紅遍全球之後，我又重新與他聯絡。他還記得我，似乎偶爾也會瀏覽Pandaily來了解中國的科技資訊。於是我們透過iMessage有一搭沒一搭的聊著。

本文出自《奧特曼傳》 2023年7月，OpenAI宣布和Google、微軟、Anthropic共同成立「前沿模型論壇」（Frontier Model Forum），目的是「確保安全、負責任的開發前沿AI模型」。

奧特曼向我透露，他正在考慮邀請一些中國公司參加這個組織。「我們正在和騰訊、字節跳動討論此事，其他（中國）公司也有可能（加入）。」

2023年9月，奧特曼在台北參加完一場AI大會，這是郭台銘安排的活動。在機場時，奧特曼發訊息告訴我，他正要飛往中東，他的「環球旅行」還未結束，並提到他有興趣邀請一些中國開發者參加11月的OpenAI開發者日：「請告訴我你有沒有想推薦的中國公司。」

當時，我們還聊到不久前在中國上映的電影《奧本海默》。我告訴他，這部電影在中國非常火紅。

在世界巡迴演講中，奧特曼一直將自己比作奧本海默。他不知疲倦的游走於各國政府之間，呼籲監理AI，提出一個似似國原子子能總（（International Atomic Energy Agency）的監理機構，這不禁讓人聯想到1970年前奧本海默向公眾大聲疾呼核能安全的場景。

如今，奧特曼正處於奧本海默著手建立「曼哈頓計畫」的年紀。在一次採訪中，他還神祕的提到，自己與奧本海默是同一天生日。從那之後，一些媒體便開始稱他為「我們這個時代的奧本海默」。

（本文出自《奧特曼傳：OpenAI執行長開啟生成式AI變革時代》作者：周恒星)