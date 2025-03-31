理財不需花時間鉅細靡遺去記每一筆帳！陳雨德：核心消費不能犧牲就該拒絕或替代

有意識地消費計畫就像是當個企業主，你不用花時間鉅細靡遺地去記每一筆帳，但你會大約知道每個月公司租金是多少、員工薪資是多少、有多少錢需要保留用於未來、哪些支出項目屬於固定支出、哪些項目又屬於核心消費不能犧牲，所以當你的財務主管跟你說想要規 劃某項支出時，你可以迅速判斷是否要執行或是採用更便宜的方案。

現在讓我們花個幾分鐘來描繪一下自己的消費預算：首先列出每年的固定成本金額，裡面包含像是租金、 貸款、水電瓦斯費以及保險等那些躲不掉的支出，接下來是準備用於長期投資的金額、短期儲蓄金額（生活準備金）以及有意識地消費（包含核心消費及一般消費）。

固定支出（如：租金、貸款、水電瓦斯、保險）：60% 長期投資：20% · 短期儲蓄：5% 其他消費（核心消費＋一般消費）：15%

當我們將年收入乘以這些比例後很容易就能掌握預算的數字，同時最大的幫助就是能引導自己輕鬆地做決定，例如我每年規劃花在自釀啤酒上的費用為3萬6,000元（我的核心消費），即每月3,000元，如果突然這個月有人要約我參加某場鐵人賽事必須花比預算多出3,000元，我可以選擇減少自釀啤酒的費用或是肯定地直接拒絕對方：「對不起！這趟賽事並不在我的計畫之中。」

每次你想要消費時就在心中辨別這是不是核心消費，如果不是，就可以毫不愧疚選擇不為它花錢或是尋找更便宜的替代方案，因為它可能會排擠到你的核心消費預算。

異地退休在財務上則是幫我們省下更多錢並讓預算更好用。除了我上述由台北市搬到宜蘭的例子，如果你 願意嘗試到海外退休，金錢放大的效果會更明顯。 金尉《賽道之外：從3A總裁到冠軍自釀啤酒師的破框人生》，作者：陳雨德

同樣地，假設你在台北有間30坪的老房子，每坪價值約60萬元，總價值為1,800萬元，賣掉後可以在日本北海道札幌市區用台幣約550萬元買到26坪的30年華夏。

剩餘的1,250萬元全部買特別股聯邦銀甲特（年利率約5.2%），每年可以有65萬元收入，相當於每個月有5.4萬元台幣的生活費，如果買的是小套房更是幾十萬台幣就可以到手，如果喜歡透天類型的房子，在風景優美的北海道小樽市台幣400多萬就可以買到。怎麼樣，是不是心動了呢？

當然，選擇海外退休就必須考慮到醫療、語言、政治、治安等問題，此時選擇消費水準相對低廉又有華人聚集的國家，例如越南、馬來西亞也可以得到更多的幫助。如果真的需要重大醫療的花費，或許也可以考慮坐飛機回來台灣就醫。

（本文摘自金尉《賽道之外：從3A總裁到冠軍自釀啤酒師的破框人生》，作者：陳雨德）