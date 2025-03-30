擁典型矽谷創業家形象 ChatGPT之父奧特曼：我應該多去中國看看

北京時間2023年11月11日清晨，一封郵件突然跳進我的收件匣，寄件者是奧特曼。郵件內容只有一行由小寫字母組成的句子：「凱文，我期待接受你的採訪。」同時，郵件副本寄給他的助手。

過去一段時間，我一直在勸說奧特曼在APEC會議期間接受中國媒體（也就是我）的採訪。

這封郵件說明他接受我的採訪請求。他的助手很快幫我安排好時間，就在幾天後的11月14日。我立刻買了一張飛往美國舊金山的機票。

我和奧特曼相識快10年，那時我是初出茅廬的駐矽谷記者，而他剛剛執掌Y Combinator。當時我正準備帶領一群中國創業家考察矽谷科技產業。

許多創業家都表達想去Y Combinator參觀的願望，於是我請科技媒體 The Information 的創辦人潔西卡．萊辛（Jessica Lessin）幫忙牽線。

奧特曼說他有興趣跟我見面聊一下，地點訂在史丹佛大學的一間教室。那天他在那裡教創業課。

我到教室時，課程還沒有結束，只見一個瘦削的年輕人站在講台上。他擁有典型的矽谷創業家形象：年輕、蒼白、極客氣質、語速飛快，充滿激情的講述如何透過創業改變世界。

下課後，人群逐漸散去，我上前自我介紹。他顯得有些靦腆，就像一個普通的大學生。

我們在那間寬敞的教室裡聊了一會兒，具體內容已經模糊，但我記得他最後說：「我應該多去中國看看。」

（本文出自《奧特曼傳：OpenAI執行長開啟生成式AI變革時代》作者：周恒星)