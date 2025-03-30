遭撤廣告代理權有生存危機 數位媒體行銷CEO憑4字終獲日大咖青睞

雖然我與達摩媒體以及那位行銷副理有多年的情誼，但在業務發展的考量下，有一天他們還是提出了收回代理權的想法。

那是二○一一年底的某一天中午，我們在南京東路的古典玫瑰園進行午餐會議。在過程中，達摩媒體正式對我提出了他們的決定：由於公司策略的調整，計劃收回傑思銷售BloggerAds廣告產品的代理權。

本文出自《真誠Be real, not perfect》 聽到這個消息，我幾乎沒多想，立刻從椅子上站起來，對他們兩人深深地鞠了個九十度的躬。這不是一個卑微的舉動，而是出於真心的懇求：「如果你們現在收回代理權，我大部分的業績會馬上歸零。

請再給我三個月到六個月的時間，好讓我有空間去規劃，面對失去這個佔公司近七成業績的媒體產品後的下一步！」

最後，他們同意了我的請求。那天談成的協議內容我永遠難忘。事實上他們沒有義務，也不必再多給我這段延長的時間，但對當時的傑思來說，這段時間對公司的生存至關重要。

他們的決定讓傑思得以繼續前行。隨著三、四個月的緩衝期結束，我們正式終止了廣告代理合作。

我永遠記得和達摩媒體終止合作的那個月，我們的當月總業績不降反升，原因是台灣網路行銷產業剛好迎來了到現在都持續火紅的新媒體平台facebook。而剛好就在這個時候，日本方的投資也終於正式敲定。

正是這幾個月緩衝期，幫助我撐到了業務版圖順利轉移的那天，也等到日本投資的到來，否則我可能撐不過當時的困境，直到現在心裡對他們仍充滿感激。

不久之後，我在達摩媒體投資成立的紅門互動新公司發布會上，再次見到Adam。我們在會場握手，互相祝賀。

他隨後跟我說：「如果我們滿足也珍惜現在所各自擁有的，那就代表過去這麼多年來，我們兩家公司在合作過程中的所有風風雨雨，都是對的。」這些話至今仍深刻在我心底。

選擇創業的人都有自己的堅持和理想，但在公司面臨生存危機時，也要懂得能屈能伸。我的同理心讓我沒有堅持阻止人才的離開，反而促成了這段深厚的情誼。

而在公司最艱難的時候，我也願意放下身段，懇請對方幫忙，讓公司得以喘口氣。正因為如此，我才能堅持到獲得日本愛德威集團投資的那一天。

（本文出自《真誠Be real, not perfect》作者：楊佳燊)