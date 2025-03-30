從中間商擴大到生態圈 他和UNIQLO一起拿下傑出社群經營團隊金獎

早期的傑思只是一家媒體代理商，負責幫品牌客戶操作媒體投放、賺取佣金，但像飛利浦、UNIQLO這些大品牌的需求遠不止於此。他們不僅需要曝光，還想傳遞品牌理念、塑造生活態度，甚至在市場中與消費者建立更深層的連結。

這讓我覺得，我們的價值不能只停留在執行層面。我希望傑思能成為品牌的首選顧問，當他們需要策略支持時，第一個就會想到傑思。我想要打造一個讓品牌離不開的超專業團隊，藉由資源整合，精準抓住品牌客戶核心需求，並為他們提供全方位的行銷解決方案。

本文出自《真誠Be real, not perfect》 為了達到這個目標，我帶領公司從單純的數位媒體投放，擴展到電商、品牌顧問、技術等整合服務。同時也開發自有產品，比如在Cookie消失的議題剛興起時，我們就率先推出了私域流量行銷系統IDEA PUSH，幫助客戶掌控自主流量，減少對第三方平台的依賴。

這個過程並不容易，最大的挑戰是招募和培養人才，以及讓現有的團隊能跟上公司的改變。我們需要從小公司時期那種靈活的合作方式，轉型成一個分工更細，運作更有系統的組織。

同仁們必須不斷提升專業技能和穩定性，來適應更高要求的工作。同時，培養跨領域的思維也很重要，我希望大家都學習從更高更廣的視角看問題，而不只是局限在自己的專業範疇。

為了做到這些，我投入了大量資源在人才培訓上，不僅專注專業技能的提升，人資部總監Elsa還安排溝通訓練、團隊合作，甚至身心健康相關的課程。

我們還曾經安排過一堂生命數字課，請專業老師來分享如何透過這種基於大數據的分析工具，幫助大家更中肯地瞭解每個人的個性特質，以及擅長或不擅長的領域。同仁們因此能在與客戶合作或團隊協作時，找到更合適的方式應對，也能更有效地發揮各自的長處，提升彼此的默契和效率。

最終，安排這些課程都是希望能在輕鬆的氛圍中幫助同仁們拓展視野、提升自我。培養一支能力全面的團隊需要時間和耐心，但這是公司長遠發展中不可或缺的。

當我們與UNIQLO一起拿下二○二三年度傑出社群經營團隊金獎時，我感到非常欣慰，更確信我們正在朝著正確的方向前進。從一家單純的媒體代理商，到如今的全方位整合服務提供者，我們一步步成為品牌的重要合作夥伴，不只是執行任務，而是一起實現更大的長遠價值。

（本文出自《真誠Be real, not perfect》作者：楊佳燊)