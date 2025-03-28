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AI讓工作更省力卻反而變得更忙？王木木：生產力貶值、事情變多、薪水一樣

聯合新聞網／ 王木木
職場示意圖／Ingimage。
職場示意圖／Ingimage。

AI發展至今，產生一個弔詭的現象：生產力貶值。

科技讓人們工作更省力，我們卻一點都不覺得更輕鬆，工作反而變多了。

時間被科技釋放之後，人們不是拿去休息，而是反其道而行，做更多工作。

因此人類的生產力貶值了，我們必須做更多工作，才能領到同一份薪水

這不代表工時會變長，但是每多一件事，就佔據一點我們的注意力，一點一點累加起來，我們的心比以前更累了。

羅素說，在合理的世界，人一天只要工作四小時。顯然人類正在往反方向加速前進呢。

◎本文內容已獲 王木木 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

AI 薪水

王木木

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