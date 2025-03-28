買樂透資產價值不會提升！不投資就放棄了長期的複利威力…失去的時間無法收回

筆者提及，巴菲特為待人親切的威斯康辛州夫妻這樣的「普通人」，帶來富裕的生活，並因此帶給世界莫大影響。那麼具體而言，所謂帶來富裕的生活是到什麼樣的程度呢？或者說，像威斯康辛州夫妻般長期身為股東的人，究竟能增加多少資產？

巴菲特從1965年開始運用波克夏的資產。他將自己從1965年至今，每年的運用績效公開在官方網站上。根據這些資料，假設從1965年至2014年投資波克夏股票，最初投資的金額將以年增率約22%成長。各位也許無法馬上理解年增率22%是怎麼回事，但如果說1.8萬倍就能意會了吧。這是令人難以置信的金額，但這是真的。這就是俗稱「複利的威力」，一年中成長22%，僅是投資額的1.2倍，但如果持續五十年，就會成為好幾萬倍。

或許有人認為五十年太長，那二十年呢？如果是二十年後似乎就可以想像了。

如果從1995年至2014年投資波克夏股票，投資額將以年增率12.8%成長，這可是約11倍呢！

常有人問：「為什麼人必須投資？」我認為這個簡單的問題其實相當深奧，但假如硬要簡單回答，就是：「因為透過投資，可以持續增加自己未來的資產價值。」應該會有人罵我這不是理所當然的嗎，但我認為世上重要的事情，大多出乎意料的簡單且不證自明。

當然，即使投資也未必會成功；但是，不投資也等於是放棄了像威斯康辛州夫妻所得到的恩惠，也就是長期複利的威力。

因此，雖然投資與否也許在短期看不太出差別，但長期相比下來常會出現莫大差距，而已失去的時間則無法收回。正所謂打鐵要趁熱。

投資的目的，就是放大未來價值

話說到此，應該會有人想：「大概能理解像威斯康辛州夫妻那樣，利用長期複利的威力投資會很好，但意思是要我買波克夏股票嗎？」

說到投資，也許很多人腦海中會浮現股票，例如投資巴菲特的投資公司波克夏的股票（我認為投資波克夏的股票，本身應該算優質的長期投資，但若要提及其個別魅力就會脫離本書主旨，因此請容我直接跳過）。誠然，股票為投資的代名詞，但是投資並不限於股票。舉例來說，購買自用住宅算是在投資不動產；縱使是存錢，也代表你將錢借給銀行，就這層意義上來說，存錢也是種投資。嚴格來說，存款是給銀行的「存款債權」，因此就是將錢借給銀行。

在這些定義中，無論股票、不動產、存款，都只不過是投資的手段，不能成為投資本身的定義。那麼，什麼是投資？

筆者認為，所謂投資，最重要的目的就是「為了放大資產的未來價值」。

所謂價值，並不限於金錢上的價值，而且價值的定義因人而異。再者，投資標的也不限於金融商品。例如：年輕商業人士為了考取證券分析師執照而購買書籍、參加分析考試的講座、花費時間讀書。這就是「投資自己」，藉由考取證券分析師執照，來增加未來收取的薪資。投資當然不僅限於自己，也可以靠投資他人來增加自己未來收取的價值。例如：投資前景良好的公司股票，讓自己未來可以收取該公司創造的價值。

投資自己與投資他人，若投資兩者的比例分配得宜，也許就是最理想的狀態了。

投資常常要花時間才能產生實際價值。在考取證券分析師執照的例子中，就算通過了考試，可能也無法立刻提升薪資。但是，若能好好運用在過程中培養的知識，讓現在工作上經手的專案成功，便可能因專案成功而升遷，因為升遷而承接更大的工作，進而獲得更大的成功⋯⋯若能走上這條路，就是透過複利的威力，讓準備證券分析師考試這項自我投資，產生好幾倍的價值。 感電出版《不死投資客：哈佛商學院最熱門的投資課》，作者：中澤知寬

反之，若因為短期產生的價值不大，而立刻唾棄投資，便無法享受複利的威力，未來收取的價值也會變小。這無論在自我投資還是股票投資，都是相同的道理。

當然，未必所有投資均能在未來確實產生價值。即使報名了分析證券分析師考試的講座，也未必能通過考試；而且，即便考取了執照，也未必能讓手中的專案得以順利進行。

我們一般將投資無法在未來產生價值的可能性，稱為「風險」。若投資在未來產生價值，那便是我們負擔風險的報酬，投資就是具有這種性質的事情。

無論自我投資或股票投資，本質都一樣。

投資與賭博的差異

承擔風險，獲得報酬，這就是投資的本質。不過本節想先釐清和投資似是而非的事物。

例如，買樂透。的確，若以300元購買年末大樂透，對自己來說，確實是針對產生未來利益的可能性投注金錢。但是買樂透真的能產生「價值」嗎？購買樂透者，若買了100萬張300元的樂透，整體的「投資額」合計為3億元。這是針對獎金而支付的原資，但這3億元本身不會增值。

最終，所謂樂透就是一種遊戲，累積購買樂透者的金錢，再從中支付較大的金額給少數人。某種意義上，可謂極端的重新分配財富。因此，最重要的財富「大餅」不會隨之成長。

換言之，買樂透不會讓資產產生更多價值。

購買樂透者以外的其他人（營運團體等）會拿走部分樂透獎金的大餅，因此分配給購買樂透者的獎金，會少於3億元。財富大餅不成長，就是所謂的「零和遊戲」。在「零和遊戲」中，所有支付金錢的人所繳納的金錢總額不會增加，因此就如其名，會出現贏家和輸家，這是因為不會產生新的價值。

然而，投資不一樣。雖然不知道是否「大家都能成為贏家」，但藉由大家的投資，能讓「大餅」成長，進而增加贏家。此外，「零和遊戲」不像投資能享受複利的威力。其他像是賽馬、賭場等賭博也是「零和遊戲」要素強烈的行為。無論何者，皆與投資的根本性質迥然不同，投資並非賭博。但是，也有許多知名投資人喜歡玩撲克或21點等賭博遊戲，在此補充說明以供參考。

（本文摘自感電出版《不死投資客：哈佛商學院最熱門的投資課》，作者：中澤知寬）