X世代年薪百萬不敢奢侈 他訝異Z世代「超滋潤」：iPhone年年換又開名車

X世代與Z世代隔閡有多大？一名網友在Dcard發起討論，透過自己的觀察發現職場Z世代年輕人走的多是「及時行樂」的路線，不僅花錢大手筆，也都開名車；反觀X世代的前輩們，明明收入不差卻不太高消費，雖然多有房產，但有車的人不多。這讓他很好奇，「是Z世代的花錢方式比較及時行樂，還是X世代之前的人太過保守了？」

原PO表示公司主管收入都不差，最基層的小主管年薪也破百，甚至150萬。不過卻發現他們沒有太多奢侈消費，雖然多數主管階級都有買房，然而對車好像就沒那麼在乎。反觀剛進職場沒幾年的新鮮人，不僅每年換iPhone，吃飯也很少看價錢，沒車的人「一年搭公車沒超過三次」，去哪都叫計程車，有車的人牽的各個都是豪車。雖然理解新鮮人起薪不錯，又沒有養家、房貸壓力，但也納悶他們難道未來都不婚不生不買房？

貼文曝光後吸引許多網友共鳴，「買房子可以說是不可能的事情。既然人生目標裡面沒有買房子的選項了，那不如把生活過得滋潤一點」、「周遭的年輕朋友蠻多都不婚不生，當然也就不急著買房」、「及時行樂不錯啊，不要欠債或搞到生活困難就好了」、「買不起房、車，住家，未來不婚不育，當然對自己好一點」。

也有人反駁原PO，認為他的觀察太過狹隘，「Z世代也有精緻窮，原PO僅用周圍看見的人當依據，只能說眼界太小」、「怎麼好像都不是我，我是會在晚上八點準時去搶珍食的貧民」、「要確定欸，我爸年輕的時候還有錢開跑車，我現在只能騎摩托車」、「我看坐捷運的年輕人就沒少過，你看到的都是人手一台好車在開」。