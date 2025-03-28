遺產…丈夫和前妻生的孩子分不到！律師：但先生繼承的部分去世後小孩有一半

丈夫和前妻生的孩子，可否分我名下的遺產？

不可以！但是有幾點要注意...

如果說丈夫人生先畢業，他的財產就分給妳了，所以妳的財產不用分給小孩。

但如果是妳先畢業的狀況下，有小孩...就是小孩子繼承；而丈夫的小孩，他不能繼承。

妳財產或房子給丈夫跟妳的小孩繼承，如果是一人一半，當丈夫在過世的時候，一半的權利將會給他的前妻生的小孩子「共同繼承」；還是要活得久一點比較好！

就算房子全部都登記在自己名下 也一樣嗎？

活著的時候，當然是妳的；可是過世的時候，就要看法律規定，妳的繼承人是誰？很在意房子，就必須寫個遺囑，能留給自己的小孩，也最佳的方式；寫遺囑非常重要，尤其是有房子的人。

那前妻的小孩能不能幫爸爸主張剩餘財產分配？

夫妻剩餘財產是要自己去主張，不能別人代替主張。

有人會去收養先生前妻的小孩嗎？

會。但要收養人家小孩，必須要看生父跟生母同不同意。

如果今天能夠收養成功的話，那孩子在法律上就是你的孩子了！

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