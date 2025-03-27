家寧媽媽手段高招…讓Andy拿不到眾量級分潤！ 周品均曝：張家全合法

百萬YT網紅Andy老師（王崇睿）去年與家寧分手，他指控女方一家人讓他失去頻道經營權，並赴調查局北機站檢舉家寧涉及逃漏稅。前東京著衣老闆娘周品均認為，雖然大量輿論挺Andy，但實際上女方有很多合法手段可以阻止Andy分錢，就算打官司也可能會拖很久，建議他應盡速認清現實，重新出發。

周品均在YT頻道「葳老闆的辣雞湯」影片中表示，當初她被踢出東京著衣與「眾量級」頻道爭議有點類似，雖然家寧母親持有50％股份，但Andy若想舉證對方只是人頭相當困難，因為牽扯到「借名登記」，就要找出當初的對話紀錄等證據，所以她奉勸大家公司登記別用他人名字。

另外，周品均補充，當初Andy與家寧在經營頻道時，一定有做相關的金流處理，如今反而會變成對方媽媽投資眾量級頻道的證據，直接讓她們變成合法股東，只要當時過程沒有什麼瑕疵，法院就會認定現有的股東身份。

更複雜的是，可別以為25%的股東就真的可以得到25%的盈餘，周品均說，「因為要看這十年的帳是怎麼做的」。她指出，很多中小企業為了節稅，頂多只是把帳做成好像打平，所以就算是股東也分配不到盈餘，然後算帳的又是家寧媽媽，甚至可能根本不知道她是如何做帳的，除非Andy查帳看出異樣。

此外，只要大股東們決定不分配盈餘，就算公司帳上有賺錢Andy還是分不到這十年來的利潤，因為盈餘可以保留在帳上不做分配，Andy也拿不到現金。所以周品均建議Andy現在應該要以股東的身分進行查帳，並確定「帳上現金流」到底還在不在。

最後，周品均認為Andy跟家寧媽媽要公司財報已經要了二、三年，務必要查清楚金流的去向，是否有去買了什麼東西。她也提醒，若民眾是公司的創辦人，「一定要將掌控權和商標握在自己手裡，不要隨便交給別人或請別人幫忙」。