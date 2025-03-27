台中7期「6折豪宅」騙10億 Sway：一堆網紅業配房地產變災害

Joeman「就是要看房」單元曾開箱介紹台中七期特區豪宅「新朗日匯」，不料近日該豪宅被踢爆涉嫌坑害富商、醫師、傳產界老闆等逾20位買家無法交屋疑遭詐騙，非法吸金達10億元。房產專家Sway認為貪財必有詐，並砲轟「一堆網紅都在業配房地產，內容不正確又亂報導，已經變成災害」。

Sway在臉書粉專語重心長表示，台中這個豪宅在賣的時候，他也只能要大家自己小心，現在是魚死網破大家慘。民眾如果不要那麼貪心，想用6折的價錢買新朗日匯豪宅，錢怎麼會被拐？「當然建商黑心，現在說倒就倒，6折騙到大家拿出現金，也真是厲害啊」。

話鋒一轉Sway更批評現在許多網紅在YT上流行拍影片帶大家到處看房，他說，「網紅們只看錢跟流量，不求正確，當他害死人的時候，是否會感慨他的YT收益怎麼沒有人抖內？」

Sway也直接點名阿滴、愛莉莎莎、Joeman都在業配房地產，內容不正確又亂誤導，已經變成災害。「一個網紅分享他的吃喝玩樂，你頂多不要吃或覺得不好吃，但開始誤導大家買錯房屋，就真該打，因為那已經不是個人心得分享，而是用影像的技巧，來展現很難住的房子」。

台中七期特區豪宅「新朗日匯」爆出詐騙糾紛，Joeman昨天也發文澄清建案開箱「並非」建商業配或廣告，是住戶自購裝潢後因為覺得裝潢很有特色，他詢問對方後就答應前往拍攝影片，Joeman還強調影片中也有別的家電品牌置入廣告，當時的對話紀錄都有保留。

新朗日匯130坪加車位按行情應為8千多萬，但打折完現金價約5千萬，吸引不少有錢買家，該建案主導的港商新朗興業前負責人馬廷海被香港法院宣告破產，卻透過「包裝債權」，以6折價拋售餘屋，馬廷海為台北天空塔The Sky Taipei的投資人之一，因涉嫌背信挪用公款案，被台北地檢署列為被告。