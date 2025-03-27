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她困惑婚前千萬房該賣？當包租婆vs.住婆家 大票人勸地雷別同時踩

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友猶豫是否該把婚前房賣掉，希望其他人給予她建議。 示意圖／ingimage
一名女網友猶豫是否該把婚前房賣掉，希望其他人給予她建議。 示意圖／ingimage

一名女網友近日陷入結婚理財的困難抉擇，不曉得婚前買的小房是否該賣掉？原po在Dcard發文指出，市值約1200多萬的小房是在兩年前購買，是在她名下的個人財產，目前沒有貸款，但房子很小只能住1~2人。

然而，原po必須面對結婚後的選擇，如果保留房產出租，每月可以獲得約2萬多的租金，但就得改住婆家；或者應該把小房賣掉，並拿去當另一間新房子的頭期款。

她說如果把這間房子賣掉，就可以和先生搬出去外面住，不用跟婆婆住，但是就少了每月2萬多的租金收入，新買的房子就會變成她和先生兩人名下的共同財產。

文章一出，不少人紛紛給原po建議，「婚前財產自己要保護好，沒有必要賣掉，收租就自己收好，婚後買不起房就在外面租房子，房租水電一人一半，千萬不要跟公婆同住」、「不要賣，這筆收入最好也不要說，寧可拿這些錢去租外面」、「不要賣婚前房，不要跟婆家一起住，兩大地雷妳怎麼會想同時踩呢？」

還有人直言，「留著，對妳而言是一個保障，永遠說不準的未來」、「傻子才賣」、「自己有房有底氣，不用看婆家臉色」、「賣了妳就真的什麼都沒有了」、「妳的租金就可以還妳那部份的貸款了吧？為什麼要賣掉？」、「妳老公連一半頭期款都沒有？」

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