快訊

黑手比老闆更懂勞基法 他留5年出勤紀錄離職拿回30萬

北一女師區桂芝遭檢舉 藍營批綠：不只戒嚴、警總時代來臨了

63.8%的Z世代擁證券戶 理財最愛：儲蓄、ETF、股票

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
本次調查發現，Z世代上班族平均可以存下11,623元。其中有73.6%的人會選擇儲蓄占最多數，其次則是有58.8%的人會投資ETF，另有54.7%則選擇購買股票。圖／AI生成
本次調查發現，Z世代上班族平均可以存下11,623元。其中有73.6%的人會選擇儲蓄占最多數，其次則是有58.8%的人會投資ETF，另有54.7%則選擇購買股票。圖／AI生成

儘管Z世代已逐漸成為職場主力，外界對他們的刻板印象卻仍然揮之不去。根據1111人力銀行27日發布的最新調查顯示，66.8%的Z世代認為社會普遍對他們存有偏見，而他們最想撕掉的標籤包括：「抗壓性差」（52.7%）、「不夠努力、怕吃苦」（48.6%）以及「缺乏職場倫理」（43%）。

此外，「躺平族」（36.1%）與「過於自我中心」（22.2%）等評價，也讓不少Z世代感到無奈。

對此，1111人力銀行公關經理曾仲葳指出，許多Z世代並非缺乏工作態度，而是更強調生活與工作的明確分界，這樣的價值觀不代表他們不重視工作，而是選擇以不同的方式經營職涯與生活。

另外，在物價高漲的時代，Z世代依舊有自己的財務規劃方法。本次調查發現，Z世代上班族平均可以存下11,623元。其中有73.6%的人會選擇儲蓄占最多數，其次則是有58.8%的人會投資ETF，另有54.7%則選擇購買股票

而在投資行動上，63.8%的受訪者已擁有證券帳戶，另有4.1%正準備開戶，顯見即使外界的薪資條件未能符合心中理想，他們仍積極理財，尋求自身財務穩定。

曾仲葳進一步分析，作為數位原住民的Z世代，具備強大的資訊蒐集能力，再加上現代投資工具的透明與便利，讓他們更容易跨入理財領域。這也再次證明，Z世代並非外界所說的「精緻窮」，而是一群踏實且願意嘗試與挑戰的新世代工作者。

上述「Z世代生存的壓力調查」，是1111人力銀行自2025年2月24日到2025年3月25日，針對1111人力銀行28歲以下求職，會員進行立意抽樣調查，有效樣本數為1,206份。

人力銀行 儲蓄 職場 股票 薪資

延伸閱讀

合庫金（5880）1張領700現金+30股、股東有滿意？達人：股價已經反應

小心求職詐騙！人力銀行假帳現蹤 切記「三不」原則

首開先例兒童節改送禮券 竹縣讓孩子做主選喜歡的禮物

千萬買0056、00878、00919月領9萬有「兩問題」！用00905市值型ETF補強參與市場成長

相關新聞

遺產…老公過世婆婆要媳婦拋棄繼承！律師：若「這原因」當然就順從

如果是婆婆留下一棟房子給老公，那婆婆靠這賴以為生的話，這時候不是拋棄的問題，而是遺產怎麼樣分配的問題。

63.8%的Z世代擁證券戶 理財最愛：儲蓄、ETF、股票

儘管Z世代已逐漸成為職場主力，外界對他們的刻板印象卻仍然揮之不去。根據1111人力銀行27日發布的最新調查顯示，66.8...

遺產不想給媳婦…婆婆竟叫長子盜領過世兒子存款！律師：2人都犯罪

兒子過世了，媽媽竟然叫過世人的哥哥去領他的財產...那哥哥說：「我很無辜，是我媽叫我去領。」

三生產模式 創新之力創造豐沛投資價值

創新力不只為世界帶來新視野，更可能成為驅動新時代來臨的重要引擎。就一項創新而言，發明只是一部分，需要大規模生產將其商業化...

專家示警黃金投資報酬率！「金本位」消失 對沖不掉全球高速印鈔機

至於黃金，我認為是一個很好且與其他大類資產不盡相關的投資標的物，它能夠實踐一定程度的避險功能…

房價上漲趨勢告一段落了？ MSCI總監：從「4個字」看出端倪

我始終認同「價值投資」的方法就是，「選」好公司，「等」合理價買，堅「守」長期持有…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。