63.8%的Z世代擁證券戶 理財最愛：儲蓄、ETF、股票

儘管Z世代已逐漸成為職場主力，外界對他們的刻板印象卻仍然揮之不去。根據1111人力銀行27日發布的最新調查顯示，66.8%的Z世代認為社會普遍對他們存有偏見，而他們最想撕掉的標籤包括：「抗壓性差」（52.7%）、「不夠努力、怕吃苦」（48.6%）以及「缺乏職場倫理」（43%）。

此外，「躺平族」（36.1%）與「過於自我中心」（22.2%）等評價，也讓不少Z世代感到無奈。

對此，1111人力銀行公關經理曾仲葳指出，許多Z世代並非缺乏工作態度，而是更強調生活與工作的明確分界，這樣的價值觀不代表他們不重視工作，而是選擇以不同的方式經營職涯與生活。

另外，在物價高漲的時代，Z世代依舊有自己的財務規劃方法。本次調查發現，Z世代上班族平均可以存下11,623元。其中有73.6%的人會選擇儲蓄占最多數，其次則是有58.8%的人會投資ETF，另有54.7%則選擇購買股票。

而在投資行動上，63.8%的受訪者已擁有證券帳戶，另有4.1%正準備開戶，顯見即使外界的薪資條件未能符合心中理想，他們仍積極理財，尋求自身財務穩定。

曾仲葳進一步分析，作為數位原住民的Z世代，具備強大的資訊蒐集能力，再加上現代投資工具的透明與便利，讓他們更容易跨入理財領域。這也再次證明，Z世代並非外界所說的「精緻窮」，而是一群踏實且願意嘗試與挑戰的新世代工作者。

上述「Z世代生存的壓力調查」，是1111人力銀行自2025年2月24日到2025年3月25日，針對1111人力銀行28歲以下求職，會員進行立意抽樣調查，有效樣本數為1,206份。