遺產…老公過世婆婆要媳婦拋棄繼承！律師：若「這原因」當然就順從

老公過世後，婆婆要我拋棄繼承，該順從嗎？

如果是負債的話，當然就順從拋棄！

那如果是有錢的話呢？

就看婆婆為什麼講這個話...

如果是婆婆留下一棟房子給老公，那婆婆靠這賴以為生的話，這時候不是拋棄的問題，而是遺產怎麼樣分配的問題。

很愛在世時的老公，等於替他完成這個孝道。並不是要媳婦委屈，而是有智慧的方式...

譬如：房子可以登記在媳婦名下，也讓婆婆住。婆婆不在後，再把房子賣掉。

如果媳婦經濟狀況會有一些需要的部分，也能再做適當的討論。

那如果留下四棟房子呢？

一個方法建議：

讓婆婆先選第一棟，然後你選二三棟，婆婆再選第四棟。

通常每個人都會選擇最喜歡的那一棟，不過二三棟的價值，你可以挑選比較好的...每個人都可以有獨自擁有的房產。

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