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遺產不想給媳婦…婆婆竟叫長子盜領過世兒子存款！律師：2人都犯罪
看到一個新聞...婆媳不合，先生走之後，婆婆就要長子去領先生的存款出來，因為她怕遺產都入媳婦手中。這樣叫長子盜領，是不是更嚴重？
兒子過世了，媽媽竟然叫過世人的哥哥去領他的財產...那哥哥說：「我很無辜，是我媽叫我去領。」
這件事情不行，這個哥哥不能用過世弟弟的名義去領他的錢。就是說...「是我媽要我這麼做，或這存款簿是我媽給我的」都不行！
而且這媽媽可能也是會有一個問題，她是不是也是教唆犯罪或是共犯的意義啊？
所以如果婆婆跟她的大兒子，也就是這個哥哥，這兩個都犯罪。
所以要很小心，有人叫你犯罪的時候，不能說「是誰誰誰叫我做」；因為這是自己做的，當然不能以「這是我媽叫我做的，我是媽寶」當成犯罪理由，這樣不行！
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