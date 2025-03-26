三生產模式 創新之力創造豐沛投資價值
創新力不只為世界帶來新視野，更可能成為驅動新時代來臨的重要引擎。就一項創新而言，發明只是一部分，需要大規模生產將其商業化。富蘭克林坦伯頓創新科技基金團隊便預期，技術競爭優勢、規模經濟、個人化三種生產模式將在未來十年甚至更長的時間裡創造出可觀的價值。
三種生產模式 為創新時代推波助瀾
當前世界最先進的生產為半導體，包含用於計算的CPU（中央處理器）、用於圖形的GPU（圖型處理器）、用於記憶體的DRAM（動態隨機存取記憶體）。在製造晶片過程中的設計、製造、設備商等都受益於「技術」這項競爭優勢，根據預估，在晶片上每花費一美元，半導體產業鏈將獲得約63%的利潤，這種動態已經持續多年，並為該產業帶來定價權。
過去十年來，晶圓價格穩步上漲，成為技術優勢推動生產利潤異常豐厚的最佳範例，只要半導體複雜度持續向上，將支撐價格上漲。展望未來，可能有更多製造商因技術優勢而擁有大量超額利潤，例如乾淨能源、機器人、醫療保健等領域。
再看「規模經濟（scaled economies）」，概念很簡單，也就是將龐大規模的成本優勢以更低的價格回饋給客戶，作為回報也有利於提高客戶忠誠度，進而助攻規模不斷擴大，以美國前三大零售業來說，美國消費者每三美元支出，即有一塊美金進入他們的口袋，利用與客戶分享規模經濟時，賺取更多利潤及開展更多業務，也保住長期穩定的競爭優勢。規模經濟套用在生產面時，最具代表性的還有電動車、智慧型手機、串流影音媒體、軍事領域用的無人機等，當今的成本效益都已優於傳統工具或服務。
另外醫療保健公司大概是最早落實個人化與運用新的製造方法的產業，像是過去醫生依靠判斷與經驗進行傳統牙套手術，隨著3D列印矯正器和掃描技術，整體效益已有顯著提升，而個人化應用現在也擴散到膝關節置等外科手術。個人化應用在醫療方面並非一帆風順，例如免疫細胞療法，當前的障礙和製造有關，體外培養時往往需付出巨大努力，生產、所需時間與費用等都面臨諸多挑戰。
生產革命將創造新時代
技術競爭優勢、規模經濟、個人化各代表在生產過程中賺取可持續利潤的方式，富蘭克林證券投顧認為，全球經濟正處於變革邊緣，創新的出路在於落實生產，當今科技巨頭不只專注創新研發也投入生產，資本支出（CAPEX）預算超過所有其他產業並持續攀升中，樂觀看待科技進步所帶來的複合效應。
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