公司穩定上軌道…功臣跳槽合作夥伴 跨國CEO：心不在強留也沒用

在經營傑思家族頻道時期，我除了代理超過十幾個垂直分眾網站的廣告。當時還有個重要的媒體策略夥伴達摩媒體，他們開發了一個叫做BloggerAds的部落客廣告聯播網。

這個產品讓部落客只要在自己的網站嵌入一小段程式碼，就能播放廣告並獲得收益。只要廣告一被瀏覽或點擊，系統就會自動計算報酬，功能有點像現在的GoogleRAdsense。

本文出自《真誠Be real, not perfect》 對經營過部落格的朋友來說，BloggerAds應該不陌生。但很少人知道，如果當年沒有這位媒體合作夥伴的支持，傑思的故事可能早在十幾年前就已經結束了。

在無名小站被Yahoo!奇摩收購後，我們一下子失去了主要收入來源，正是靠著達摩媒體這位夥伴帶來的部落客廣告收益，才讓公司勉強維持收支平衡，撐過了最艱難的時期。

這不僅幫助我們度過難關，還讓公司得以持續運營直到二○一二年，傑思媒體獲得日本愛德威集團的投資，成為現在的傑思．愛德威（JS ADWAYS）。對於BloggerAds，還有當年每一位媒體夥伴和廣告客戶在我最艱難時期的支持與幫助，我始終心懷感激。

當時，我邀請了一位年輕且優秀的行銷副理加入公司，負責對接所有網站的行銷窗口。他態度積極、能力出眾，表現相當亮眼。

某天，達摩媒體共同創辦人之一的Adam找我聊起，這位行銷副理表達了想加入他們公司的意願，因為我們的關係一直都很好，所以他特地來徵詢我的看法。

聽到這消息，我心裡難免有些不舒服；當時公司營運已經不容易，人才是公司最寶貴的資源，如果他真的跳槽，對公司多少會造成影響；我也擔心萬一其他同仁也有樣學樣，對公司的穩定和發展都不是一件好事。

當下，我坦白說出了我的擔憂，尤其是團隊同仁轉職到合作夥伴的公司，除了人才流失，還可能會影響公司的整體氛圍。原本事情就這麼打住了，意思是我不同意他轉職。

但等我冷靜下來，想了一天後，又有新的想法：如果一個人的心已經不在公司，強行挽留也沒有用，不如換個角度想想，理解他想去新公司學習成長的意願，並保持彼此之間的良好關係。

於是，我找來這位行銷副理，給他祝福，並同意他轉職。畢竟，他的能力確實很好，如果他能幫助媒體夥伴的產品做得更好，我們的代理銷售也會因此受益，這對大家來說都是件好事。

我也向達摩媒體兩位創辦人夥伴Mars、Adam表達了我的理解，只希望在他轉職後，能繼續保持雙方代理的合作穩定。他們兩個聽了都鬆一口氣，這件事也算圓滿落幕。

最終，這成為一個三贏的局面。這位行銷副理在夥伴公司充分發揮了他的才能，讓產品表現的更好；我們的業績也跟著提升，合作關係依然穩固。他自己也在那裡得到了成長，後來成為業界知名的顧問與暢銷作家。

（本文出自《真誠Be real, not perfect》作者：楊佳燊)