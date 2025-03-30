獎勵式廣告+安裝計價 傑思．愛德威讓廣告主、App開發商、用戶三方共贏
自從我引進日本投資後，心裡的底氣瞬間增強不少。
畢竟，公司的主要股東是一家日本上市集團，這給了傑思一個很好的利基點，再加上日本股東非常看好即將蓬勃發展的手機遊戲市場，所以大力支持，讓我獲得更多資源來開發遊戲業務。
果然，從二○一二到二○一四年間，中國大陸、台灣和日本的手機遊戲市場迎來爆發性的成長，競爭激烈，變化也非常迅速。
在這股浪潮中，我順勢引進日本愛德威的專利產品AppDriver，這是一個行動App的廣告激勵平台、模式是 「獎勵式廣告+安裝計價」，用戶下載APP即可獲得獎勵，廣告主藉此提升曝光與排名，加入平台的APP開發商增加收入且不流失用戶，真正實現三方共贏。
公司原本和遊戲客戶的合作並不多，但隨著這個產品的推出，我們與遊戲公司的合作越來越緊密，遊戲廣告逐漸成為公司最大宗的營收來源之一。
AppDriver與手機遊戲的結合，大大提升了業務動能，那幾年公司真的可以說是如魚得水，業績飛速成長。
然而，市場的紅利期不會永遠持續下去，我們很快意識到不能只依賴遊戲業務，於是開始拓展新領域，進軍影音廣告、YouTube、FB、IG等平台，同時密切關注各種新興模式。
隨著口碑行銷和網紅經濟的崛起，我們也順勢抓住機會，成為最早投入KOL行銷的公司之一。
市場變化雖然帶來不少壓力，但我們時刻調整步伐，緊跟市場脈動，努力保持領先。
（本文出自《真誠Be real, not perfect》作者：楊佳燊)
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