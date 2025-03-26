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專家示警黃金投資報酬率！「金本位」消失 對沖不掉全球高速印鈔機

聯合新聞網／ 時報出版
黃金。新華社
黃金。新華社

至於黃金，我認為是一個很好且與其他大類資產不盡相關的投資標的物，它能夠實踐一定程度的避險功能。

然而如果我們把時間線拉得夠長，就會發現黃金其實並不是一個很好的投資品項。

本文出自《有錢人的紀律》
本文出自《有錢人的紀律》
因為黃金本身無法產生新的收益，過去是「金本位」的年代，鈔票一旦印太多，黃金就會顯得益發保值。

但就目前全世界趨勢而言，早已不再是一個金本位的年代，因此黃金不能完全對沖掉印鈔帶來的通貨膨脹風險，也不能在全球印鈔機高速開動的時刻，讓我們成功實現財富保值。

歷史明確告訴我們，投資黃金的投資報酬，要比投資股票的投資報酬低很多。

為了應對因疫情而引發的經濟衰退，全球央行都在競相推行寬鬆的貨幣政策，之後通貨膨脹將會不可避免地如期而至。

在這種情況下，我們僅有「不思進取」的防禦計畫，卻沒有找到積極進取的方法是肯定行不通的。

因為如果只有防禦計畫，一旦通貨膨脹真的來臨，我們儲蓄的資金撐到最後就會被通貨膨脹全數「吃」掉。

因此，我們應該充分利用市場每一次的走低時機，透過合理的資產配置來抵禦通貨膨脹，藉以實現財富的保值增值。

（本文出自《有錢人的紀律：我們終將變富有》作者：黃凡)

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