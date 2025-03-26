夫遺產妻領出付喪葬費...竟被婆婆告上法院判刑！律師：需全體繼承人同意

丈夫過世了，太太不能領取銀行帳戶的錢！因為會被告，那該怎麼辦？

人過世了，在法律上就不能用他的名字做事情，如果用他的名字簽約或蓋印章取款，不管用印的人是「感情上」最親的太太、父親、母親、兒子、女兒、哥哥、姐姐…等，雖然在「心理」相信這是最方便最好的處理，為什麼不行呢？

因為法律的規定就是如此，人的權利始於出生，終於死亡，人過世後，就算最親的人，也不能代表過世的人做任何行為，如果有簽他的名字或蓋印，這樣就是偽造文書，因此取得款項也可能構成詐欺罪。

有一位碩士畢業的太太，她跟先生沒有小孩，在先生過世後，7天內多次到7-11便利商店內，將過世先生的金融卡插入自動櫃員機並輸入密碼，讓電腦陷於錯誤（以為是先生本人或是合法授權領款者），匯款到太太個人帳戶與取款共計400多萬。

雖然太太拿這筆錢付喪葬費、貸款、保險、所得稅…等等，但過世先生的繼承人，也就是婆婆並不認同，所以提告，這位太太把剩下近200萬元的款項交出來，法院仍然依照詐欺罪判這位太太3個月有期徒刑，可以緩刑。

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雖然現在法院對於只是領「小額」去支付喪葬費，開始有些法官會依照「個案」判斷，是否有足夠的事實認定「被告」沒有犯罪的主觀犯意來處理，判被告「無罪」，但因為每個案件的事實不同，建議不要賭法官怎麼想，或承辦的法官可能會判無罪而踩在紅線上。

有人一定會說，那難道都沒有辦法領錢嗎？

其實，關鍵在於「全體繼承人」是否同意才可以領錢！

依照法律標準的作法，要先完稅後，持國稅局的完稅（或免稅）證明書，在全體繼承人同意下，才可以動用過世人的錢。

然而，因為實務上要處理後事等等，繼承人急需用錢，銀行作業便民程序上，在於一定金額以下的提款（有部分銀行以20萬元以下存款），不需要國稅局的完稅（或免稅）證明書，只要經過「全體繼承人」同意就可以提領，以符合實際需要。

至於也有金融機構在3萬元以下的金額，同意單一繼承人可以聲請提領，但必須要檢具全體繼承人同意的切結。

沒有經過全體繼承人同意下，任何單一繼承人不能隨意以過世人名義領取款項。

如果大部分人都同意領款，只有一個人不同意，可以嗎？答案是不可以。

自己所愛的丈夫過世了，當然想要為他做一些事情，把該面對到的事情處理妥當，這樣的心情我可以感受到，但是，如果因為不瞭解法律而被告，這也不是過世的丈夫想見的。

丈夫的過世，代表全體繼承人要共同承擔喪葬費、貸款、保險、所得稅…等等，太太不用勉強獨自承受，或甘冒法律風險？

如果能夠認清法律規定，事發後，要大家共同面對與承擔，或是事先備妥款項予家人，或是安排信託，或是事先投保人壽保險，過世後受益人可以直接取得保險金辦理相關事宜，一切才會平安。

註

刑法第339條之2（非法由自動付款設備取得他人之物之處罰）

意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由自動付款設備取得他人之物者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

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