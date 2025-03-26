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房價上漲趨勢告一段落了？ MSCI總監：從「4個字」看出端倪

聯合新聞網／ 時報出版
示意圖／中新社
示意圖／中新社

我始終認同「價值投資」的方法就是，「選」好公司，「等」合理價買，堅「守」長期持有。

「選」很難，因為需要有善於識別好公司的慧眼；「等」更難，因為除了需要有過人的耐心，還需要有抵抗市場波動誘惑的意志力。

本文出自《有錢人的紀律》
本文出自《有錢人的紀律》
而「守」更是難上加難，因為除了要有耐心、意志力，還需具備韌性，學會忍耐，畢竟學會等待與忍耐，才是投資理財成功的必修課。

許多投資者都知道，投資理財的正道應是透過適當的資產配置，取得與所承擔風險相匹配的合理回報，避免把所有雞蛋都放在同一個籃子裡。

可惜，真正能夠做到知行合一的投資者並不多。

過去十幾年來，國內房價持續上漲，但對廣大民眾來說，集中投資房地產似乎已是趨利避險的最佳解方。

然而世上從來沒有只漲不跌的投資品項，假如房地產是投資標的物，那麼它必然有上漲和下跌的週期。

至於上漲週期何時完結？我想，從「房住不炒」這句話應該可以看出端倪，房價上漲的趨勢理應告一段落了……。

（本文出自《有錢人的紀律：我們終將變富有》作者：黃凡)

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