績效不好沒差？因董事長總是笑笑說再加油！菲女狼：親手殺掉你的人也能是慈眉善目

在職場這片戰場上，真正的高手從不把情緒顯山露水，讓你猜不透他們在想什麼，稍加不慎，就可能誤判情勢。

美儀的業績一直在谷底徘徊，但她毫不在意，自認有高層撐腰，專案成效不佳也無所謂。每次董事長都笑笑地說：「成績差強人意，要再加油喔，一次要有一次的進步。」她聽了心安理得，覺得自己穩如泰山。

她認為是部門主管在搞鬼，四處找人疏通，結果全是徒勞無功。

因為，這一切都是董事長授意的。還強調要「嚴格懲戒」。

厲害的人物深藏不露，不會輕易表露情緒。縱有不滿，也用不著對你這個小人物疾言厲色，反而有失身份。

只要一個眼神、一句話，自有一堆人執行他的意志。自己則可以維持各種好人人設，若僅憑表面的和善就輕信無疑，可能就會誤判形勢。

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