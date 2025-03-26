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績效不好沒差？因董事長總是笑笑說再加油！菲女狼：親手殺掉你的人也能是慈眉善目

聯合新聞網／ 菲女狼
職場示意圖／Ingimage。
職場示意圖／Ingimage。

職場這片戰場上，真正的高手從不把情緒顯山露水，讓你猜不透他們在想什麼，稍加不慎，就可能誤判情勢。

美儀的業績一直在谷底徘徊，但她毫不在意，自認有高層撐腰，專案成效不佳也無所謂。每次董事長都笑笑地說：「成績差強人意，要再加油喔，一次要有一次的進步。」她聽了心安理得，覺得自己穩如泰山。

直到人事命令公佈：美儀不但被降職、減薪，還被列入績效改善計劃（PIP），再不改善就準備捲鋪蓋走人。

她認為是部門主管在搞鬼，四處找人疏通，結果全是徒勞無功。

因為，這一切都是董事長授意的。還強調要「嚴格懲戒」。

厲害的人物深藏不露，不會輕易表露情緒。縱有不滿，也用不著對你這個小人物疾言厲色，反而有失身份。

只要一個眼神、一句話，自有一堆人執行他的意志。自己則可以維持各種好人人設，若僅憑表面的和善就輕信無疑，可能就會誤判形勢。

不論高層的人設是雷厲風行，還是慈眉善目，每一份薪資背後，都有對應的任務和績效指標。天下沒有白吃的午餐，當然也不會有一直沒達標還能領得很安穩的薪水

所以，即使老闆仍款語溫言，績效若沒達標，還是得盡速改變。愛講場面話的高手，動起真格來，殺伐果斷的程度可能更凶猛。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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