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職場上沒有無緣無故的善意！菲女狼：讓自己有價值別人才會珍惜你的存在

聯合新聞網／ 菲女狼
職場示意圖／Ingimage。
職場示意圖／Ingimage。

這世界上，沒有人會無緣無故對你好。

凱莉進了新公司，發現這裡真是名副其實的「幸福企業」，同事個個親切友善，尤其是小靜，對她特別照顧，簡直像親姐妹。

但過沒多久，她發現小靜對另一個同事的態度完全不同，甚至可以說是惡劣。這讓凱莉大為震驚：怎麼可能？這麼好的人，怎麼會這樣？

後來，她才知道，小靜在公司的評價並不好，專門挑軟柿子或新人欺負。至於自己，之所以能享受小靜的「溫暖待遇」，並不是因為特別投緣，而是因為凱莉的主管陳經理是公司紅人，多少人想巴結都不得其門而入。而凱莉，正是陳經理看重且挖角進來的。

所以，小靜才選擇對她好，因為凱莉是一塊有機會與陳經理交好的敲門磚，一條通往權力核心的捷徑。

職場上，沒有無緣無故的善意。

這世界的規則很簡單，讓自己有價值，別人才會珍惜你的存在。

當你足夠有價值，別人的善意是投資；當你毫無籌碼，你對他人可有可無，這種投資自然不會落到你身上。

只有實力，無論是工作實力、人脈實力，還是經濟實力，能為別人帶來價值，才能換來額外的善待。

這世界的善意，從來都不是憑空而來的。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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