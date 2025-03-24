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職場上會推事情的人反而輕鬆自在！你公司是否有這三種現象：庸者安逸 能者過勞

聯合新聞網／ 菲女狼
職場示意圖／Ingimage。
職場示意圖／Ingimage。

看一粒屎如何壞了一鍋粥

以前有人說過：「錯誤的決策比貪污更可怕。」

貪污固然可惡，但錯誤的決策能毀掉的不只是錢，而是整個局面。

職場亦然——不怕員工摸魚，就怕主管無能。

因為錯誤的領導，比怠惰的員工更能拖垮整個團隊。

說到底，領導與管理是一門學問，也是一門藝術，但並非人人都具備這種天賦。

但是職場的現實是如彼得原理所說：如果組織裡面的人才不健全。一個人會一直被遷升到自己做不來的位置。

於是，世界上有了一些不稱職的主管。

A看起來比較閒？那就讓他去幫B的忙。
B最近沒抱怨？順手把C的案子塞給他。
D是新人？正好，讓他去幫E處理雜事。

於是，該負責的沒負責，該專業的沒專業，最後變成會推事情的人輕鬆自在，不會推的人做到懷疑人生

看看你的公司，有沒有這些現象？

庸者安逸 能者過勞

會推事情的人輕輕鬆鬆，會做事的人忙到懷疑人生。越有能力，背的鍋越多，最後不是操到半條命，就是心寒求去。

資源錯配 效率低落

主管指派工作全憑直覺，大家忙著補破洞，結果補得東倒西歪，該解決的沒解決，該發展的業務停滯不前，最後全員原地踏步。

內耗加劇 團隊崩壞

上班時間不是在扯蛋，就是在找背鍋俠，責任丟來丟去，怨氣越積越深，團隊如何能同心協力。

所以啊，與其問公司為什麼績效不彰，不如先看看主管的模樣——是不是有哪顆老鼠屎，壞了一鍋粥？

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

主管 人生 內耗 新人 績效 職場 過勞

菲女狼

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