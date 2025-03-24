新主管大刀改革…老鳥副理「組隊」對抗反遭清算！菲女狼：看得清楚才能活得更好

新主管上任，想要整頓部門風氣，大刀闊斧地改革。胡副理不甩他，覺得這不過是「新官上任三把火」，燒一燒就沒了，根本不值得怕。

他心想，這個主管不過是狐假虎威，真正的大老闆又不是他，哪來的膽子敢動自己？更何況，自己在這個部門經營多年，手上握有不少人脈，他再怎麼樣也得給自己幾分面子。

於是，他公然拉攏組員對抗新主管，想要用「人多勢眾」來震懾對方。底下幾個跟著站隊的人也信心滿滿，覺得這場鬥爭一定贏。

沒想到，原本只想整頓風氣的新主管乾脆大刀一揮，把不聽話的胡副理和選錯邊的人，一起被清理。能直接動的直接動，不能動的就冷藏，俐落得毫不拖泥帶水。

胡副理這才驚覺，新主管的背後，顯然還有更高層的授意。他還沒來得及反應，就已經被架空。

要在職場中平安生存混得好，不只要有能力與努力，更要有審時度勢的眼見力，才能趨吉避凶。

識別真正的決策者

新主管初到貴寶地，就敢大刀闊斧，可見案情並不單純，背後必然有高層授意或支持，貿然對抗可能會陷入不利局面。

利弊得失再三衡量

非得選邊站？選擇站隊需謹慎。哪一邊才是「對」的往往跟事情的對錯沒有關係，而是風向在哪，或是背後旨意是什麼。

自身承受能力評估

牽涉鬥爭中必然有風險，而這風險的大小是否可承受，畢竟誰汲汲營營不就是為了求一口飯吃。

在職場，錯估局勢比能力不足更致命 與其堅持錯誤的立場，不如多練練眼力，學會順勢而為 因為最後活下來的，永遠不是最能幹的，而是看得最清楚的那個人

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