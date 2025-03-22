關稅、GTC大會無激情 Fed偏鴿多空訊息交錯…美股震盪

本週市場焦點為川普關稅、輝達GTC大會、FOMC會議。美國財長貝森特稱「對等關稅」將如期開徵，但如果對手國願意減少貿易壁壘或改善不公平貿易行為，將有機會避免對等關稅。GTC大會「雷聲大，雨點小」，並未激起太多市場漣漪，聯準會如預期維持利率在4.25%-4.5%不變，整體立場偏鴿。通周來看，多空雜音交錯，美股大致呈現震盪格局。

富蘭克林證券投顧表示，川普2.0關稅戰愈演愈烈，開始與川普1.0時期出現落差。綜合來看，若川普團隊認為政策性武器、公平貿易、利益再平衡三個關鍵上有缺少任一個，便可能對某國、某產品課徵關稅，這也代表未來一段時間市場將持續受到關稅戰的衝擊，進而影響投資人信心與加劇股市波動性，故建議投資人以定期定額且長期投資美股的方式來應對。

富蘭克林證券投顧指出，在川普關稅仍存在不確定性下，美國通膨前景撲朔迷離，可能使聯準會保持「停看聽」，放慢降息腳步，但當前美國經濟仍持穩，有助支撐美股企業獲利，根據Factset（3月14日）數據，2025年S&P500指數企業獲利預計將成長11.5%，其中，科技股將成長19.6%。另根據Refinitiv（3月20日）數據，2025年小型股為主的羅素2000指數企業獲利預計將成長37.5%，表現更甚大型股，加上小型股具有川普政府美國優先、製造業回流等長期趨勢加持，是具有投資潛力的另一選擇。