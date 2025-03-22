阿北剛退休就中1億大獎！瞞妻5年亂投資 資產砍半超悔恨：我太愚蠢

中樂透大獎是許多人夢寐以求的願望，然而，若是不擅理財又胡亂投資、消費，即使天降財富，仍難以將其留住。近期日本有一個案例，一位退休老翁中了1億日圓（約新台幣2210萬元）的彩券後，選擇不告訴親朋好友，在娛樂消費之餘進行多項投資，5年後，花光一半獎金的他陷入深深懊悔，得知事情經過的妻子也與他感情生變、漸行漸遠。

據日媒「THE GOLD ONLINE」報導，65歲的田中修一（化名）過去在服裝零售業工作了40年，他原本計劃在退休後，與妻子依靠每月共22萬日圓（約新台幣4.9萬元）的年金、1400萬日圓（約新台幣310萬元）的退休金加存款，過著簡樸生活。不過，對於晚年生活，他仍感到不安。

田中先生唯一的樂趣就是買彩券，抱著「總有一天會中大獎」的心態，他每月會花費約5,000日圓（約新台幣1100元）在彩券上。

終於，「那一天」來臨了。在退休後2個月，他中了1億日圓的彩券大獎，雖然內心激動不已，但他沒有告訴任何人，因為妻子一直認為「突然獲得大筆金錢會讓人生變得混亂」，而若告訴朋友，則擔心會被借錢或利用。

隱藏秘密的壓力與揮霍的開端

半年後，田中抱著「難得中獎，應該享受一下」的心態，買下夢寐以求的高級國產車，並對妻子謊稱這是用退休金購買的。此外，他還邀請妻子去一日溫泉旅遊，原本打算在旅途中向妻子坦白，但又擔心她將此事告訴親戚或朋友，最後還是沒有說出口，這份秘密讓他的內心日益空虛，「我其實很想和妻子一起享受生活的」。

投資失敗，資產大幅縮水

隨著時間推移，田中面臨另一個問題——資產如何管理。他幾乎沒有投資理財的知識，但在網路上看到「將錢存在銀行會貶值」的文章後感到焦慮，便開始投資股票和不動產。

他先將1,000萬日圓（約新台幣220萬元）投入證券公司推薦的股票，後來又加碼500萬買入「有潛力」的AI相關股票。但因全球經濟情勢惡化，股價下跌，最終賣出時已虧損800萬日圓（約新台幣177萬元）。

接著，他參加不動產投資講座，投資了1,500萬日圓（約新台幣330萬元）購買小型公寓。然而，出租率不如預期，有超過一半房間是閒置的，房價也大幅下跌，出售勢必要承受重大損失，與此同時，房子的維護費用仍在增加。

最後，他認為相對安全的國外債券會是穩定的投資，便投入1,000萬日圓，卻因匯率變動導致本金縮水，最終損失約500萬日圓。

資產流失，感情生變

5年過去，田中的資產已減少3,500萬日圓（約新台幣773萬元），再加上高級車的維護費和娛樂開銷，財富逐漸流失。他開始產生龐大壓力、後悔自己過去的決定。

而妻子早已察覺他的異樣，最終發現了田中隱瞞彩券中獎的事，以及財務狀況惡化的現況。得知他在未經商量的情況下將大筆財產揮霍掉，妻子憤怒不已地問，「為什麼不和我商量？如果一起討論，或許一切會不一樣」。田中無言以對，夫妻關係從此變質。

「已經回不去了，我真是太愚蠢了」，如今田中的資產僅剩約5,000萬日圓（約新台幣1105萬元），與妻子的信任也已破裂。他曾經夢想與妻子共度美好晚年，卻因為錯誤的選擇而落得獨自坐在餐桌前，吃著超市便當、飲酒悔恨的局面。

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