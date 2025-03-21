他曝「存款分界線」一達到這數字就變少 過來人認同：很焦慮

在這物價高漲的時代，不少人會選擇投資或定存等方式來增加自己的積蓄。有一名網友發現只要存款到了一定數字，就會因為一些因素而變少，而且不只一次這樣，讓他有些無奈。有過來人就建議最好是記帳，才能知道錢花到哪裡去，不然就是投資股票，增加收入。

這名網友在Dcard以「存款分界線」為題發文，他說自己的存款好不容易達到10萬元，但沒多久就會因為一些狀況而減少，變成7、8萬，這樣的情形反反覆覆地發生，讓他覺得很煩，想問大家會不會也有這樣的經驗？

不少人看了很有共鳴，「我以前也是這樣感覺，存到了就會發生事件，現在回頭想想，問題還是自已存太少、收入不高、支出太多，存到了就想買東西對自已好一點，這樣要存錢只能忍，忍過了就好了」、「很正常啊，想當初97萬卡了快1年，想說除夕前那小包應該可以破百（萬），但結婚後終究…總之最後剩下5000元」、「有欸，好不容易增加了一些資金，卻又因為一些意外支出，錢又噴掉了（而且不是因為娛樂的支出）」、「好不容易60（萬）了，過個年又回50（萬），現在一點都不敢花又焦慮」、「年輕時也有這感覺，但我那時覺得那條奇怪的線是30萬，每次一上30萬就會有一件事（不一定是好事或壞事）來花掉大部份的錢」。

有過來人就建議記帳、投資對於財務管理有幫助，「記帳就會知道自己哪裡有多餘的浪費」、「可以看一下支出，最好可以做一下記錄，如果固定支出，那就是收入問題，這個不能急，就需要慢慢來，如果有突然超額支出，可能就是需要調整一下財務規劃喔」、「所以才要投資啊」、「去開證券戶買股票就不會想花錢了」。