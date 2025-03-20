黃金在一年內暴漲48％！存股哥：避險、保值、抗通膨…能飾金又可當擺飾

你可能會看到某些資產或標的，在短短一年內漲了近50%，但如果跟你說這個資產是黃金，那你大概不會相信，因為黃金波動相對穩健，但瘋狂的事就是發生了，黃金在一年內暴漲48%。

去年3/19時黃金每錢新台幣$8,330，才過一年就漲到$12,350，如果你也參與到這場盛宴，那老鐵真的恭喜你，如果你想開始佈局黃金但不知從何入手，這篇文章教你從零開始學習買黃金。

國際金價

你可能常常在新聞看到黃金以「國際金價」或「每錢新台幣」的方式呈現，國際金價指得是每盎司/美元，而台灣習慣以每錢/新台幣的方式來標價，對金重還沒概念沒關係，你只要先知道目前國際金價約$3,030，每錢$12,350是歷史高點就是了。

註：一錢=3.75克，一兩=十錢=37.5克。

黃金存摺VS實體黃金

我常常被問的問題，先說我都是去銀樓買實體黃金，因為我喜歡拿實金，把黃金戴身上也可以招財提升氣場，實金最大的缺點就是保存不易，且各銀樓或多或少都有些微價差跟工錢要去考量，這是買實金比較需要克服的點。

但如果你只是想單純投資黃金，也不在意有無實金，那就直接開臺銀的黃金存摺就好，它追蹤的標的一樣是黃金，只是你的黃金變成跟股價一樣的數字在帳面起起伏伏而已，這部分就看你各人如何去取捨

條塊

雖說都是黃金，但其中還是有差異，條塊類的黃金是銀樓回收價最好，你付出的工錢也最低的實金，所以如果想賣出更高的價錢並付出更低的成本，條塊類實金是你的優先選擇。

但儘量以兩為單位去買，要是你買繼續切割加工成更細的條塊，那工錢累積下來其實也沒有到很便宜甚至比飾金更高也不一定。

飾金

只要你可以戴身上的都是屬於飾金，最常見的就是項鍊、戒指、手鍊，飾金的工錢通常比條塊略高，各銀樓價差也很大，少則一千多高則好幾千都有，這也是我覺得要佈局黃金的難點之一，就是要去找你能接受的銀樓跟工錢範圍。

飾金一樣建議以兩為單位去買我覺得最划算，一兩的項鍊工錢大概一兩千，但你買五錢的手練工錢可能也是一兩千，買兩條手鍊重量等於一條項鍊，但你付了兩次工錢，所以工錢這部分也是自己要去克服的問題點。

擺飾

工錢最貴的實金，以現在的金工技術，黃金可以做成各式各樣你想得到或想不到的樣子，動漫人物、各國金幣、公仔造型什麼都做得出來，就是工錢非常貴這就看你自己要如何取捨，持有何種形式的黃金。

關於買賣

黃金的買賣你會看到兩種價格，一種是銀樓賣出價，一種是銀樓買進價，賣出價通常就是黃金時價，當然銀樓要賺錢，一定是用較低的價錢跟你回收，所以你賣給銀樓的價格是要看銀樓買進價。

如果你持有的是實金還會加上工錢這樣的成本，也就是說你佈局黃金的報酬率通常都是從-5%到-15%這區間起跳，這也是黃金不適合用來短線操作的點，但最近的金價走勢似乎打破這個規律，只能說近期漲幅實在太瘋狂。

總結

黃金的特點就是保值、抗通膨，適合用來避險以及作為風險對應的手段，我認為黃金是相當靈活的一項工具，它雖是貴金屬但其實相當於現金了，在台灣你365天都可以找到銀樓變現，你要再兌換成其他資產或是配置都可以。

總體來說我覺得黃金可以當成你的其中一項輔助型資產，因為無法配息及創造現金流是黃金最大的短板，但瑕不掩瑜，黃金的優勢跟未來展望已經讓大大淡化這些短版了。

希望各位看完這篇文章能對黃金這項工具有更進一步的認識，當然你可能會問現在歷史高點還能佈局嗎？我覺得你可以想像一下在大盤指數剛破萬點的時候，大家也一直在問一樣的問題，我想答案就呼之欲出了。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。