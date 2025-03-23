他半導業工作幾十年後創業 施振榮告誡「1句話」看出人生歷練

在半導體業界工作了幾十年，一直都在世界級的大公司做事，2008年底終於有因緣自己創業。下定決心且付諸行動後，才深深體會到從零起頭，每一件事都非常困難而且辛苦。

從前在大公司所受的訓練，知道領導跟管理是不一樣的。也會說給別人聽，當從頭開始進行一個計畫或一個事業，沒人、沒錢、沒權、沒靠山的時候，仍能把需要的團隊、資金、設備及各方面的資源找到，來把計畫完成或事業做起來，這才是領導。

本文出自《難忘的偶然：我的尋根、逐夢與感悟之旅》 如果各方面條件都具備，那便只是管理。說起來容易，做起來真難，自己做的時候才知道點滴在心頭。

在成立公司開始籌措資金時，有緣見到在臺灣最受尊敬的企業家—施振榮先生。《天下雜誌》舉辦了十九年的標竿企業調查，歷年來，施先生是唯一的一位，每年都榮登最受尊敬企業家榜。

第一次見面時，施先生便告訴我們，他所重視的一些做人做事的道理。

接著在用餐時聽到施先生不疾不徐地說道：「我不求名、不求利，但堅持做對的事。而且我知道只要堅持做對的事，名、利就會跟著來。」

剛聽到施先生這句話的時候，覺得很感動，很受用，也很有道理。過後，這句話在腦子裡轉著、轉著，總覺得似曾相識，似有所悟地盤旋不去。

約大半年之後，有一天忽然想通了。對自己說：「唉呀！我懂了。這句話其實就是佛門常說的『隨緣不變，不變隨緣』。」

施先生當時告訴我們，他太太學佛，他自己並未學佛，但是從他講出的這句話，可以看出他人生的歷練，淡薄名利而仍為大家堅持做對的事情，其實他已經在智慧的道路上認真努力地做著了！

能如此簡單地用現代的口語，講出如此有道理的話，施先生在臺灣知名企業家之中是最受敬重者之一，其來有自，良有以也，真的是可敬可佩，非常地難得。

（本文出自《難忘的偶然：我的尋根、逐夢與感悟之旅》作者：劉富臺)