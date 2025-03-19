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半導體大老劉富臺感性自剖：奈米世界迷失自我 創業後庸俗了一輩子

聯合新聞網／ 商周出版
劉富臺。聯合報系資料照
劉富臺。聯合報系資料照

奈米的世界我是誰？

記得第一次自己動手做半導體實驗是在奧本（Auburn）大學念碩士班時，修半導體物理及實習課，用的是Bell Labs（貝爾實驗室）贈予學校的三吋晶圓實習工廠。

博士班畢業後，一路都是在半導體IC 科技產業，從四、五、六、八到十二吋晶圓，晶圓愈做愈大。

而IC設計線寬愈做愈小，從幾十微米、微米、次微米、幾十奈米、到奈米。幾十年過去，半導體製程技術一直在縮小、再縮小（scaling）。久而久之，漸漸在奈米的世界裡，迷失了自我，不知道自己為了什麼而努力。

自行創業沒了大公司光環

後來離開了大公司，自行創業，吃了不少苦頭之後，才知道之前的迷失自我，是不再像小時候，生活在窮苦人家一樣接地氣。背著大公司的光環，有時候會迷失在周遭聲色之中，久了，迷惑了，誤以為自己也會發光，高高在上，自以為是，而缺乏同理心了。

創業之後，又得開始面對現實了，卻發現面對問題，挑戰比在大公司，背著公司光環要辛苦、累多了。找產品計畫、找資金、找人，新手上路過程中，大部分都得靠自力，創業者會犯的錯誤，幾乎全犯了。

本文出自《當科技遇上人文：打破框架，打開心靈》
本文出自《當科技遇上人文：打破框架，打開心靈》
同時開發產品、技術，買機台，找合作廠商、找客戶，布局申請專利等等，已然焦頭爛額。漸漸地，可以說話的人少了，踽踽獨行的時間多了。很長一段時間之後，習慣了寂寞獨處、獨來獨往。

創業之後…孤獨又庸俗

然而，沒有想到的是，在那孤寂的心中，從前許多看起來像天書的經典文章如《中庸》、《老子》、《楞嚴經》等等，文義似乎自自然然地流露了出來。德國哲學家叔本華說：「要嘛孤獨，要嘛庸俗」、「沒有相當程度的孤獨是不可能有內心的平和」、「人性一個最特別的弱點就是在意別人如何看待自己。」

不經歷過大變動的人事環境或是人情冷暖，如何走向「孤獨」的心路呢？從小到大，創業之前，幾乎沒有覺得孤獨的過程。沒有想到庸俗了一輩子，自己都不知道。

好險，後來開始有點感覺了。之後偶然讀到《莊子》，覺得叔本華和莊子的見解說法，如出一轍，不謀而合。〈莊子• 在宥〉篇：「出入六合，遊乎九州，獨往獨來，是謂獨有。

獨有之人，是之謂至貴。」能夠穿梭於宇宙中，神遊於九州萬邦，獨往獨來，這叫做「獨有」。獨有之人，是最難能可貴的。」為什麼說：「獨有之人，是之謂至貴」？

心中其實有珍寶 無價用不盡

《永嘉證道歌》說的，或許就是很好的解釋：「常獨行，常獨步，達者同遊涅槃路，調古神清風自高，貌顇骨剛人不顧，窮釋子，口稱貧，實是身貧道不貧，貧則身常披縷褐，道則心藏無價珍，無價珍，用無盡，利物應機終不吝。」

這「達者」，不是別人，而是自己、自己的心、自己的「清淨心」。心中所藏的無價珍寶，是永遠用不盡的。這些無價珍寶，因應機緣，用來利益眾生，而且永遠不會小氣吝嗇。

如此，豈不是最難能可貴的？創業開公司，雖然苦不堪言，不足為外人道。但是，將孤獨寂寞視之為生命中修行的因緣及過程，又何嘗不是件好事？

（本文出自《當科技遇上人文：打破框架，打開心靈》作者：劉富臺)

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