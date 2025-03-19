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加盟犒賞金年利率6%無須強制提貨 他想領回13.6萬遭毀約喊告

聯合新聞網／ 商周出版
示意圖／ingimage
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【本案例改編自臺灣高等法院高雄分院108金上重更一字第2號刑事判決】

阿財公司推出「發大財加盟合約」，約定加盟者僅須與加盟總部簽訂加盟契約，並支付十萬元加盟權利金後，即可獲得向公司提取產品之「提貨權利金」十萬元（亦即向公司提貨無須支付費用，但公司並不強制提貨），且每年皆可獲得六千元之「加盟犒賞金」。

如有介紹親友加盟阿財公司，亦可以另外獲得推薦獎金等。在加盟契約期滿後，公司將一併發還加盟權利金及加盟犒賞金。如加盟者有提貨，即會將加盟權利金扣除提貨權利金，如提貨權利金於加盟期滿時仍有餘額，則一併在期約期滿後發還。

本文出自《連鎖加盟業不可不知的法律風險》
本文出自《連鎖加盟業不可不知的法律風險》
小林算了一算，加盟犒賞金相當於年利率有6%的利率，且無須強制提貨，於是決定與阿財公司簽訂六年期「發大財加盟合約」。

因公司並未強制提貨，故小林均未曾向公司提貨，決定等待加盟合約期滿後，領回十萬元加盟權利金及三萬六千元之加盟犒賞金。

不料，在發大財加盟合約契約期滿後，阿財公司無法依約發還小林的加盟權利金及加盟犒賞金，小林便憤而提告。

問題意識

阿財公司的「發大財加盟合約」，究竟是不是屬於加盟？抑或是構成《銀行法》中不法吸金、非法經營銀行業務等罪嫌？

法院見解：

阿財公司的「發大財加盟合約」，實質上屬於吸金行為，阿財公司的負責人已違反非法經營銀行業務罪，處八年六個月有期徒刑。

本案分析：

法院認為，阿財公司的「發大財加盟合約」，雖然名義上為「加盟合約」，但本質上是向多數人或不特定之人收受款項或吸收資金（即加盟權利金），而約定或給付與本金顯不相當之紅利、利息、股息或其他報酬（即加盟犒賞金）而視為收受存款之業務，並僱用不知情之銷售業務人員，以阿財公司名義，向不特定人陸續實行推銷「發大財加盟合約」之方案，違反《銀行法》第29條、第125條之非法經營銀行業務罪，且因被害人眾多，法院最後判決公司負責人八年六個月有期徒刑。

律師提醒

現今商業模式型態愈發多樣，加盟總部為了擴展業務，可能會發想出諸多創新的商業模式，但在形成商業模式的過程中，仍應將契約交由律師審閱，判斷有無違反民事、刑事法律的風險，避免誤觸法網。

從加盟者的角度而言，雖然合約名為「加盟合約」，且內容包含加盟權利金、提貨金等，看似確為加盟，但在磋商過程中仍應冷靜思考，若有疑慮應向律師尋求諮詢，避免受騙受害。

（本文出自《連鎖加盟業不可不知的法律風險》作者：可道律師事務所)

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