天龍國小學搞霸凌！班長嗆外交官小孩：你們印尼人不就是掃廁所的嗎？

她還分享剛入學不久，有天孩子回家大哭，原因是班長分派打掃工作，別的同學都輪流做不同工作，但卻一直分派她的孩子掃廁所，還說：「你們印尼人不就是掃廁所的嗎？」

她認為此事非同小可，決定到校一探究竟。

幸而師長慎重其事，並趁機機會教育學生們，此事方得圓滿。

（本文出自《印尼現在進行式》) 我聽得一身冷汗，處於台灣天龍國的孩子有這樣的想法，也代表整體大環境都還需有所檢討。

雖然這位印尼外交官夫人輕描淡寫笑著與我分享她口中的「駐台趣事」，卻讓我覺得慚愧。

想想駐台期間，她或許也是在地上一遍又一遍撿拾著破碎的玻璃心吧。

在玻璃碎裂聲中值得欣慰的是，近年來台灣許多媒體、公益團體，甚至青年學子已更願意敞開心胸，關注並試著多理解不同的文化。

只要這樣的善種子不斷傳播綿延，相信未來不論在何地，工作與生活上面對各種文化衝擊，我們也更能欣然面對、勇於接受挑戰。

「換位思考、將心比心」，如此即易行於天下，反之或至寸步難行了。

（本文出自《印尼現在進行式》作者：賴珩佳)