同齡都存了一桶金…月薪3萬8小資男嘆翻身難：一輩子只能住辦公室？

面對低薪困境，該如何提高能力、增加薪水呢？一名男網友發文，稱他一個月薪水3萬8，面對高物價，扣掉房租和其餘雜費，只剩下幾千元，根本「無法存錢」，如果亂花錢月底只能「吃土」，而年紀相仿的朋友都結婚買房了，讓他忍不住感嘆：「難道一輩子只能住在辦公室嗎？」

一名男網友在Dcard發文，表示他最近非常焦慮，薪水一個月3萬8，扣掉房租9千元，以及伙食費、交通費、娛樂費、水電網路、孝親費，存款只剩下幾千元，根本無法存錢，如果想要吃好一點或出去玩，月底就只能「吃土」。

原PO表示，年紀跟他相仿的朋友很多都已經存到了「第一桶金」，有的甚至結婚買車買房了，很疑惑這些人是如何存錢的，是靠副業、投資還是其他方式呢？同時他也感嘆現實的殘酷，沒有背景和家底的普通人面對高物價和房價真的很難翻身，因此對未來非常焦慮，沒有學歷背景，「難道一輩子只能住在辦公室嗎？」

此文一出，不少網友建議他轉行當「業務」，「其實要翻身最快的方式之一就是進入業務類行業，保險、房仲、車商這些，只要肯拚真的能賺到錢」、「如果擔心薪水低，可以考慮業務工作，努力做的話真的能賺得比一般上班族多」、「業務一定可以賺錢，但很吃個人優點」。

也有網友建議找「兼職」，「找兼職啊，多做幾份工」、「多增加一份收入，可以從兼職網站或接案網站找」、「可以換個環境，或是去找不同的副業試試看，以前我是跑熊貓外送的，之後還有去接攝影公司的助理，我也是一直在嘗試不同的工作，慢慢到後面收入也增加了不少」。

也有網友勸多提升自己，可去考證照，「多打幾份工不如提升自己，考幾張證照，能讓你未來職涯有更多選擇，這是在投資自己」。