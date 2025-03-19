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「台灣那麼小，你們到底有什麼？」《Femina》總編輯讓當地奮鬥台人玻璃心碎一地

聯合新聞網／ 天下文化出版
示意圖／ingimage
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印尼最大女性雜誌集團《Femina》總編輯曾問我：「台灣那麼小，你們到底有什麼？」

當時我很訝異社經地位如此高的高階知識分子竟然這麼問，真是讓我玻璃心碎了一地。

（本文出自《印尼現在進行式》)
（本文出自《印尼現在進行式》)
但同時也不動聲色的快快拾起碎了一地的玻璃，並幫台灣的高科技、醫療、美麗的山水、誘人的美食與溫暖的人情，強力推銷一番。

這讓我想起，之前一位熟識的印尼駐台高階外交官太太，她本身是優秀的印尼第一學府國立印尼大學教授，隨夫婿駐台幾年。

她說自己做過最瘋狂的決定之一，就是把兩位小學學齡的孩子送到台北市的公立小學就讀。

因為她希望自己的孩子能利用在台期間將華文基礎打好，使之成為印尼文、英文外的第三語言。

兩個孩子也不負所望，三年內從對華文一竅不通，到後來不但能趕上學校各科課程進度，甚至還當選該校模範生。

孩子學習快，聽說讀寫竟跟一般台灣孩子無異。

她笑說反倒是自己中文學習太緩慢，因而在台灣最常碰到的問題是，如果她帶孩子出門，路人經常問：「妳的主人在哪裡？」「孩子的媽媽在哪裡？」

她回答：「就是我。」許多人聽後的反應竟是放緩講話速度再問一次，以為她聽不懂。

（本文出自《印尼現在進行式》作者：賴珩佳)

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