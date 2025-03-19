比米飯有用！ 她餐廳吃東西噎到吞香蕉都順了 異國友人：我們家鄉都這麼做
之前自己以管窺天，是多麼狹隘不智。
記得有次在雅加達的餐廳用餐，突然被食物噎到幾乎無法喘氣，試著用力咳、喝水、吞飯，結果只是讓自己處境更困窘。
隔壁桌一位印尼女士竟從提袋中拿出香蕉，塞給我要我快吃，想到看過幾則因吞香蕉而需急救的新聞，當下覺得莫名其妙，但卻無他法。
沒想到才吞了兩口香蕉，噎著的異物竟「迎蕉而退」，一切都順了。
她微笑的看著我說：「這種時候吞香蕉比吞米飯有用，我們家鄉的人都這麼做。」
我雖驚訝於這與平日的認知完全相反，但更感謝這方法的確解救了當時的我。
（本文出自《印尼現在進行式》作者：賴珩佳)
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