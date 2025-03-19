快訊

黃仁勳GTC演講說了什麼？九大重點一次看

「制服地圖」論文引發學倫討論 教部曾合辦活動掀爭議

新北大巨蛋最新設計圖曝光 劉和然：火車要開了

比米飯有用！ 她餐廳吃東西噎到吞香蕉都順了 異國友人：我們家鄉都這麼做

聯合新聞網／ 天下文化出版
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

之前自己以管窺天，是多麼狹隘不智。

記得有次在雅加達的餐廳用餐，突然被食物噎到幾乎無法喘氣，試著用力咳、喝水、吞飯，結果只是讓自己處境更困窘。

隔壁桌一位印尼女士竟從提袋中拿出香蕉，塞給我要我快吃，想到看過幾則因吞香蕉而需急救的新聞，當下覺得莫名其妙，但卻無他法。

（本文出自《印尼現在進行式》)
（本文出自《印尼現在進行式》)
沒想到才吞了兩口香蕉，噎著的異物竟「迎蕉而退」，一切都順了。

她微笑的看著我說：「這種時候吞香蕉比吞米飯有用，我們家鄉的人都這麼做。」

我雖驚訝於這與平日的認知完全相反，但更感謝這方法的確解救了當時的我。

（本文出自《印尼現在進行式》作者：賴珩佳)

編輯推薦

相關新聞

天龍國小學搞霸凌！班長嗆外交官小孩：你們印尼人不就是掃廁所的嗎？

她還分享剛入學不久，有天孩子回家大哭，原因是班長分派打掃工作，別的同學都輪流做不同工作…

「台灣那麼小，你們到底有什麼？」《Femina》總編輯讓當地奮鬥台人玻璃心碎一地

印尼最大女性雜誌集團《Femina》總編輯曾問我：「台灣那麼小，你們到底有什麼？」當時我很訝異社經地位如此高…

比米飯有用！ 她餐廳吃東西噎到吞香蕉都順了 異國友人：我們家鄉都這麼做

記得有次在餐廳用餐，突然被食物噎到幾乎無法喘氣，試著用力咳、喝水、…

印尼年度盛事齋戒月公路回堵 12人不耐大塞車之苦死在車陣中

在此伊斯蘭教國家，齋戒是一年一度的大盛事。如果在印尼生活或發展...

赴東南亞開拓市場信心被毀！越泰經驗7年台籍高管無言僅剩「二字」

他說總公司看中他的東南亞經驗，將開拓市場的重任交付予他，原本信心滿滿要至此開疆…

連假放一周是基本…有公司放到兩周 印尼齋戒月商業活動幾停滯

印尼位於赤道，日升日落時間比起世界上其他高緯度區相對較為固定。每天日出時間約是早上近六點，日落的開齋時間幾乎都是晚上六點…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。