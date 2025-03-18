印尼年度盛事齋戒月公路回堵 12人不耐大塞車之苦死在車陣中

此外，齋戒月最重身心的修行。

所以不成文的規定是：一般企業或公司行號不會在這個月內開除員工，因為這對勞資雙方都是不愉快的事，所以通常不會在此時增加雙方情緒上修為的負擔。

但畢竟並無法令明定，所以若依然想在這個月做此處分，通常勞方也只能接受，不做激烈的反擊。

（本文出自《印尼現在進行式》) 但資方會被視為不尊重齋戒月的精神，等齋戒月與年節過後若無妥善處理方式，資方很可能受到勞方極大的反撲（如前所述，印尼法律多保護勞方，且印尼工會力量非常強大），這也是資方需要加以權衡處理的。

總之在此伊斯蘭教國家，齋戒是一年一度的大盛事。

如果在印尼生活或發展，一定要對齋戒有所了解並尊重，才不會在互不諒解的狀況下產生合作上的不快。

註：2016年印尼年節，在前往爪哇島中部城市勿里碧市（Brebes）的公路上，因返鄉人潮擁擠，從勿里碧市的出口處回堵了21公里長的車龍難以消化，3天內共計有12人因健康狀況不耐塞車之苦而「塞死」於車陣中。

（本文出自《印尼現在進行式》作者：賴珩佳)