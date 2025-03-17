赴東南亞開拓市場信心被毀！越泰經驗7年台籍高管無言僅剩「二字」

與一位曾在越南與泰國各待過七年以上的台籍高階主管交流，他說總公司看中他的東南亞經驗，將開拓印尼市場的重任交付予他。原本信心滿滿要至此開疆闢土，但幾個月過去，只能用「痛苦」形容，因為事前沒有預期印尼國情文化竟如此不同，感覺過去經驗需砍掉重練。

其實這樣擁有豐富資歷，卻能在短短幾個月即謙虛的意識到該讓自己一切歸零、重新開始的自覺，我想這已是成功了一大半。

（本文出自《印尼現在進行式》) 在台灣我們慣用「東南亞」統稱鄰近諸國，但其實東南亞各國因著種族、宗教、歷史、文化等因素，實在各有千秋，不可一概而論，更忌諱用自以為「高人一等」的眼光與思維與之交流。

文化沒有高低，只有不同

事實上印尼雖為台灣的近鄰，但一直以來，許多台灣人對印尼的了解僅止於移工，也許因為某些歷史教育背景，看印尼與印尼人的眼光多習慣是「宗主國」看「藩屬國」的角度與目光。

記得自己二十多年前初到印尼，當時幾位親人第一次來探望「漂流番邦」的我，其中一位的皮包竟被扒走，護照也丟了，而且地點是在當時雅加達極少數的五星級飯店。

根據當時規定，必須到警察局申報並領取遺失證明後，還需到機場附近的海關辦公室辦理文件，後續才能申請新護照返台。

至今我仍對於當時飯店附近、搭建在鐵道旁簡陋狹小昏暗的警察局、二手菸煙霧瀰漫的海關辦公室，與抽著菸將雙腿高翹在桌上找理由說無法幫忙後，還往我臉上吐出一口長煙的海關人員，以及驚恐失措的自己印象深刻。

雖然在印尼工作著生活著，但這樣的經驗與記憶，卻讓我有長達將近十年的時間，對周遭一切人事物用腦中既有的框架去想去看。

所以現在的我也可以理解，至今許多台灣人對這個近鄰有點陌生，卻也不想太熟悉的矛盾。

隨著時間推移與經驗的堆疊，才發現同樣是我們近鄰的日本、韓國、新加坡等，他們的政府與人民將印尼視為擁有悠久歷史、豐富文化、豐隆物產的泱泱大國，懂得欣賞並尊敬不同的文化，這實在讓我自己覺得汗顏，才敦促自己張開眼、放寬自己狹窄的心胸，多看多學習，也才真正體認到「文化沒有高低，只有不同」。

（本文出自《印尼現在進行式》作者：賴珩佳)