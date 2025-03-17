退休準備最怕「三長兩短」 好好退休平台克服障礙

儲備個人退休金最怕什麼事？國內最大基金交易平台－基富通調查研究指出，退休準備最大風險是「三長兩短」，也就是長壽、長照、長期通膨，以及準備時間太短、短進短出做法，如果能夠克服上述五大障礙，達成退休儲備目標不再遙遠，並且能大幅提升退休生活的安穩度與品質。

內政部最新統計，揮別COVID-19陰影後，2023年國人平均壽命回升至80.3歲，男性為76.9歲、女性為83.7歲，均高於全球平均水準7至9歲，顯示長壽化已是現在進行式。

基富通總經理王浩宇表示，活得更久雖然是一件好事，但也意味著退休後的日子更漫長，所需的退休金將相應增加。尤其隨著年紀漸長，身體機能逐漸下降，醫療、長期照護都是另一筆重要支出，加上物價每年增長，長期通膨也是應當考量在內的風險之一。

假設現年65歲退休、預計活到90歲，以第一年每月消費支出2.5萬元與醫療準備金一年8萬元估算，合計約38萬元，後續再依每年2%的通膨水準滾動，總計需要1,200多萬元。若扣除勞保、勞退目前月領中位數2.3萬元後，尚需自行準備的退休金約555萬元。

王浩宇表示，儲備個人退休金不難，最怕的是快要退休時才開始規劃，導致準備時間太短，或者過於躁進而採取短進短出的作法，容易犯下追高殺低的錯誤，也無法透過時間和長期複利效果逐漸壯大個人退休資產。

若能在剛踏入職場時，先從每月3,000元開始定期定額，隨著年資漸長逐步提高理財金額，長期下來將能滾動出一筆不小的退休金。如果不知如何規劃，可直接參與「好好退休準備平台」，有多年研究基金市場的學者與業界專家共同篩選適合長期理財的基金，而且0手續費、經理費率也較低。