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什麼時候開始理財最好？ 過來人勸：有閒錢先投資自己

聯合新聞網／ 綜合報導
一名大一女生詢問網友開始投資的良機與需要的準備。 示意圖／ingimage
一名大一女生詢問網友開始投資的良機與需要的準備。 示意圖／ingimage

什麼年紀開始投資最好？一名女網友在Dcard發布貼文透露自己現在19歲，只有20萬的定存，目前沒有額外收入。原本認為理財還遠，但看到身邊同儕們總在討論投資狀況，讓她不禁也緊張起來，考慮是否該在這個年紀起步，不過理財方式百百種讓人暈頭轉向，因此詢問廣大網友，有沒有人願意分享經驗。

原PO表示自己目前19歲是大一生，只有20萬定存，每年增加3000多元利息，雖然還有一些活存，但總額不高也沒在打工，一直認為理財是工作後才要想的事，但突然發現同學們聊天的內容都是「我的股票漲了」、「外幣升值了耶」之類的，這才知道大家多多少少都有開始接觸投資，也讓她有了想了解股票、基金、外匯等相關資訊，並好奇大家是什麼時候開始理財。

貼文底下有過來人回覆，「學生時代其實都還好，我也是到碩一才開始慢慢接觸財經世界」、「我也19歲，上個月開始了解ETF在幹嘛」、「我21歲，打工怕亂花錢，所以把錢都存股票」、「我30歲以前都存定存，後來開始意識到通膨的可怕，以前沒有研究過ETF等投資真的很可惜」、「我23歲買儲蓄險，後面都定存，現在31歲開證券戶買ETF」、「大二開始理財，每個月生活費6000，一半拿去定期定額ETF跟買美債」。

也有許多網友提供不同建議，「閒錢再投資，大學有閒錢先投資自己，準備好以後工作的必備技能」、「親身體驗看看哪種模式適合自己，領股息、當沖、短線長線都做，試做過一遍」、「學生時期好好讀書，讓妳以後本業的收入增加比較實在」、「奉勸各位年輕人越早開始越好，我超後悔沒有學生時期進入股市」、「投資永遠不嫌晚，做好足夠的了解與準備再進場」、「投資真的是很重要的開源方法，而且培養投資能力也能提升眼光以及對於時事的分析能力」。

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