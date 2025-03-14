Andy老師頻道、錢財被整鍋端走！小車：但能力別人永遠都偷不走…是金子總會閃閃發光

能力，是別人永遠都偷不走的珍貴資產

最近網路上討論熱度最高的，莫過於頻道、公司被人整鍋端走的Andy 老師。

才能，是崛起的根基

在這之前，我並不認識Andy老師，也沒有看過眾量級的影片。在看了他的控訴影片之後，身為一位耕耘了4年自媒體（FB粉專）的小小版主，完全可以同理經營了十年的心血，一夕之間被人奪走的心痛與憤怒。

平日我光是維持粉專一週更新一篇文章，靈感缺乏時連寫個500字都是件讓人腸思枯竭的苦差事，更何況是定期更新一部影片？Andy老師這十年來企劃、拍攝、剪輯、後製不斷無止盡循環，其勞心勞力的程度令人不敢想像。

所幸Andy老師這些年來養成的能力仍存，在近乎一面倒的網路聲援中，只要持續用心製作出好影片，相信重返往日榮耀指日可待。

無獨有偶，這類心血被人ㄧ鍋端的事情，還發生在十多年前東京著衣的創辦人——周品均身上。東京著衣是我年輕時最喜歡購買的網路品牌（暴露年齡），不過自從公司被創辦人的夫家奪走後，這家衣服便再也無法吸引我的目光。

直到最近Andy老師的事件爆發，我看見周品均老闆聲援Andy老師，才發現原來自己平日愛買的網路服飾Wstyle，竟是她後來重出江湖創立的新品牌。也讓我驚覺到原來「才華與能力」是任憑旁人如何旁門左道也拐帶不走的真本事。是金子，總會閃閃發光。

相對的，不靠實力，僅憑僥倖騙取的資產，走向衰敗也是早晚的事，東京著衣如此，眾量級頻道亦然。

財商，是投資的底氣

投資也是如此，平日用心研讀書籍、充實財商觀，建立一套屬於自己的投資策略，對標的做足功課後再下單買進、累積。即便遇到景氣逆風、地緣政治因素影響，也能波瀾不驚，因為知道自己投資標的優勢在哪裡。

反之，財商觀念貧乏，成日只會一味向人索取明牌，卻不清楚自己買的股票是什麼。即便真的買到好股票，只要遇到像這幾日大盤一點點小震盪，就容易嚇得茶飯不思，更別說加碼了！

就算曾僥倖單壓個股而賺取豐厚價差，若仍是維持以賭博的心態進出股市，賺來的財富遲早還是會輸給零和遊戲。偷來的公司沒有能力支撐而衰敗，缺乏財商得來的財富，最終也會因缺乏而失去。

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