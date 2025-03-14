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退休每月4萬現金流其實夠用！存股方程式：但考慮通膨因素建議繼續投資

聯合新聞網／ 存股方程式
示意圖。聯合報系資料照片
示意圖。聯合報系資料照片

版主一位從事公教的朋友，今年送件申請退休。朋友表示，如果明年順利退休，月退休金約4萬元，另可領取公保一次性養老給付約150萬元。

對於這樣的退休條件，版主認為還算不錯。在沒有其他負債的情況下，每天至少有1000元做為生活費，另外還有150萬元可做為緊急預備金，即使不能過上滋潤豐盛的生活，至少不用為三餐擔心。

朋友頻頻抱怨著退休金不夠用，於是版主問：過去30年都沒存錢或投資嗎？朋友回：存款不多，也沒投資。版主心想：如果過去30年有做一些投資，或者每年安分現金定存20萬，現在何須擔心退休金不夠用。當然，這段話版主只是放在心裡，沒有說出來。

每個月4萬元退休金真的不夠用嗎？

版主努力對朋友說明，一般人要想每個月有4萬元現金流，必須付出20年、30年辛苦存股才有可能達成（不計政府退休金）。兩相比較，朋友比較釋懷。版主也勸說，退休前與退休後的生活型態必須有所改變。退休前收入相對高，自然可以應付較好的物質享受；退休後現金流減少，理應降低物質欲望。只要願意改變生活型態，每個月4萬元應當還是夠用的。

考量通膨，退休後最好還是要投資，投資的目的不在追求成長，而是在於抵銷通膨造成的資產減損，如果不做抗通膨投資，實質購買力勢必會逐漸降低。版主有對朋友稍微說明通膨的影響，但不做任何投資建議，朋友後續如何抉擇，就看她自己了。

幾個結論：

1.不論從事什麼行業，投資都是必須的，真的不要完全依靠政府。不論軍公教勞，其實退休金多少大致上都算得出來，如果認為退休後的現金流可能不夠，就應該及早規劃，定存也好、投資股票或基金也好，自己的金流自己救。

2.退休後一定要改變生活型態，適度收斂欲望，任由欲望無限放大，再多的金流都不夠用。建築在物質享受的快樂不是真正的快樂，心靈的平靜與滿足才是最重要的。

3.通膨每分每秒都在侵蝕現金實質購買力，即使已經退休，還是要投資，投資重點不在追求資產成長，而是在於保本與抗通膨。

◎本文內容已獲 存股方程式 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

朋友 現金流 負債 資產 軍公教 退休金 通膨

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