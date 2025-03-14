退休每月4萬現金流其實夠用！存股方程式：但考慮通膨因素建議繼續投資

版主一位從事公教的朋友，今年送件申請退休。朋友表示，如果明年順利退休，月退休金約4萬元，另可領取公保一次性養老給付約150萬元。

對於這樣的退休條件，版主認為還算不錯。在沒有其他負債的情況下，每天至少有1000元做為生活費，另外還有150萬元可做為緊急預備金，即使不能過上滋潤豐盛的生活，至少不用為三餐擔心。

朋友頻頻抱怨著退休金不夠用，於是版主問：過去30年都沒存錢或投資嗎？朋友回：存款不多，也沒投資。版主心想：如果過去30年有做一些投資，或者每年安分現金定存20萬，現在何須擔心退休金不夠用。當然，這段話版主只是放在心裡，沒有說出來。

每個月4萬元退休金真的不夠用嗎？

版主努力對朋友說明，一般人要想每個月有4萬元現金流，必須付出20年、30年辛苦存股才有可能達成（不計政府退休金）。兩相比較，朋友比較釋懷。版主也勸說，退休前與退休後的生活型態必須有所改變。退休前收入相對高，自然可以應付較好的物質享受；退休後現金流減少，理應降低物質欲望。只要願意改變生活型態，每個月4萬元應當還是夠用的。

考量通膨，退休後最好還是要投資，投資的目的不在追求成長，而是在於抵銷通膨造成的資產減損，如果不做抗通膨投資，實質購買力勢必會逐漸降低。版主有對朋友稍微說明通膨的影響，但不做任何投資建議，朋友後續如何抉擇，就看她自己了。

幾個結論：

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