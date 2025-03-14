黃金實在太扯…每錢$10,000竟變成便宜價！存股哥：優質資產不用想太多

實在太扯啦！看到黃金台再次開就知道金價再次破紀錄了！過去一個月覺得很離譜的價位，現在看起來又變成相對低點，優質資產就是這樣，只會不斷增值，你過去以為的高點，現在看都變成了低點。

目前國際金價每盎司$2945美元左右，對應新台幣則是每錢$11,940，很多人在黃金剛破萬元是都說已經是歷史最高點，現在買太貴了！殊不知一高還有一高高，每錢$10,000「歷史天價」的黃金現在竟然變成便宜價。

像黃金這種超優質資產，真的不用想太多，持續買進持有便是，我從每錢約$7,800買上來真的非常有感，你完全不用擔心買到最高點，因為下個月你看到的高點可能又變成了低點。

這兩年佈局黃金的感想就是，它跟存股真的是完美搭配，尤其像我這種開槓桿存股的人來說，黃金的超強防禦力讓借貸存股多了更多底氣，執行股票質押更無後顧之憂。

而且最近股市大回檔，黃金卻不斷往上漲，如果你有黃金這個堅強的後盾，真的不用太擔心，最差的情況還有黃金可以做風險對應，但我相信只要採取穩健存股的策略，也不至於會到變賣黃金的地步。

之前也分享過，平時沒事戴點黃金在身上，可以增加財運跟提升自己的氣場，所謂科學的盡頭是玄學，說黃金可以讓財運爆棚，這點我是信了。

目前國際金價每盎司$2,945美元左右，以黃金這兩個月漲勢這麼兇猛的情況來看，我覺得離$3,000美元不遠了，也許過幾天又要再發一篇黃金破紀錄的文也不一定呢。

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